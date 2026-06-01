    Monday, June 1
    ΕΕ: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

    By Οικονομία

    Τι ανακοίνωσε ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα.

    Η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος-μέλος της ΕΕ που υπογράφει για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα SAF, ανακοίνωσε ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα.

    Την είδηση γνωστοποίησε ο κ. Κουμπίλιους, αναφέροντας: «Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Άλλη μια χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας! Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».

