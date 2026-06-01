ΕΛ.Α.Σ. για επεισόδια στην Αλβανία: Η κυβέρνηση να προχωρήσει σε διαβήματα διιαμαρτυρίας

Ανακοίνωση για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στην Αλβανία, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστούν πολλοί πολίτες, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας, εξέδωσε το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επικεφαλής του οποίου είναι ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά από την κυβέρνηση να προβεί στα »κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου»

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

Παρακολουθούμε με έντονη ανησυχία το περιστατικό που συνέβη στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Κριτήρια άλλωστε που αποτελούν επίσημη θέση της ΕΕ, αφού αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά ρητά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18/6/2019, με την επιμονή του τότε έλληνα ΠΘ Αλέξη Τσίπρα.

Γραφείο Τύπου

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ)

