«Εμείς-δεν-ψαρεύουμε-σε-θολά-νερά»:-Αιχμηρή-ανάρτηση-Πολάκη-με-ροφό-13,5-κιλών

Με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Πολάκης σχολιάζει εμμέσως τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ανεβάζοντας φωτογραφίες από ψάρεμα στη θάλασσα όπου εμφανίζεται να κρατά ροφό βάρους 13,5 κιλών.

Ο βουλευτής συνοδεύει την ανάρτησή του με λεζάντα με σαφείς υπαινιγμούς, γράφοντας: «ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ!!! Ίσως και να ‘ναι σημαδιακό…. Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά!!!! Υγ. Ροφός 13.5 κιλά!!».

Η ανάρτηση αποτελεί έμμεσο μήνυμα αναφοράς στις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς και στην εκλογική στόχευση του νέου πολιτικού φορέα που σχετίζεται με τον Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Πολάκης έχει διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, έπειτα από εσωκομματικές εντάσεις, μεταξύ άλλων και για τη στάση του απέναντι στις πολιτικές πρωτοβουλίες του πρώην πρωθυπουργού.

