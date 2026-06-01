Επανέρχεται-ο-Δούκας:-Να-ανοίξουμε-διαύλους-επικοινωνίας-με-τις-προοδευτικές-δυνάμεις-για-προγραμματικές-συγκλίσεις

Δεν κάνει βήμα πίσω από τις χθεσινές δηλώσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, δηλώσεις οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έφεραν σε αμηχανία τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε χθες επικοινωνία από το ΠΑΣΟΚ με την πλευρά του δημάρχου και αναμένονταν διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτησή του.

Ο κ. Δούκας στη σημερινή ανάρτησή του παραθέτει όλο το απόσπασμα από την επίμαχη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Mega και σημειώνει καλεί να γίνει πράξη η απόφαση του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση: «Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις».

«Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.

Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή. Παραθέτω σχετικό κομμάτι της πρόσφατης τηλεοπτικής μου παρέμβασης».

Με τις επίμαχες δηλώσεις ο Χάρης Δούκας θεωρείται ότι στέλνει μήνυμα στην ηγεσία της Χ. Τρικούπη, λέγοντας ότι πρέπει να ξεκινήσει από τώρα ο προγραμματικός διάλογος ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

«Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση (σ.σ περί καθόδου με ενιαίο ψηφοδέλτιο). Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως ξαναλέω ότι, θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής;» δήλωσε χαρακτηριστικά στο MEGA ο Χάρης Δούκας.

Και πρόσθεσε: «Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε».

Αναφερόμενος στον αρχηγό ενός πιθανού σχήματος συνεργασίας, ο κ. Δούκας κάθε άλλο παρά απέρριψε να τεθεί επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας: «Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Δούκας, μάλιστα, αναφέρθηκε στην εκλογή του στον Δήμο Αθηναίων, υπενθυμίζοντας ότι αυτό προέκυψε στον δεύτερο γύρο των εκλογών, από τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ.

