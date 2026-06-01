Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής – Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν πτωτικά τις διαπραγματεύσεις τους τη Δευτέρα 1/6, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες παραβιάσεις της ολοένα και πιο εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και τις πληροφορίες για πιθανή εξαγορά της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους EasyJet.

Λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 0,19% στις 624,84 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Πιο αναλυτικά, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,14% στις 10.394,14 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει μικρά κέρδη κατά 0,08% στις 8.190,08 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,18% στις 25.159,11 μονάδες. Στους περιφερειακούς δείκτες, ο Ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει απώλειες 0,11%, ενώ ο Ιταλικός ΜΙΒ κινείται θετικά κατά 0,14% στις 50.105,50 μονάδες.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την απόφαση του Ισραήλ να διατάξει την περαιτέρω προέλαση των δυνάμεών του στον Λίβανο την Κυριακή, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν νέες ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περισσότερο από 2% τη Δευτέρα, μετά τη νέα κλιμάκωση των εντάσεων. Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας συντάχθηκαν με τη Γαλλία καταδικάζοντας τη νέα ισραηλινή στρατιωτική προέλαση στον Λίβανο.

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Yvette Cooper, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι «η στρατιωτική κλιμάκωση του Ισραήλ στον Λίβανο έχει προκαλέσει θανάτους και εκτοπισμούς αμάχων, έχει καταστρέψει υποδομές και έχει περιορίσει τον χώρο για διπλωματία», προσθέτοντας ότι «πρέπει να σταματήσει».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να «επεκτείνουν τις επιχειρήσεις» στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα ότι το Ιράν «θέλει πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία», ενώ παράλληλα επέκρινε τους πολιτικούς του αντιπάλους για την αρνητική στάση τους απέναντι στις διαπραγματεύσεις.

«Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, στο τέλος όλα θα πάνε καλά – πάντα έτσι γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στις ασιατικές αγορές, οι νοτιοκορεατικές μετοχές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο. Ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 1,31%, ενώ η μετοχή της Samsung Electronics κατέγραψε άνοδο άνω του 3%, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Στο εταιρικό μέτωπο, η easyJet απάντησε τη Δευτέρα στις φήμες περί επικείμενης πρότασης εξαγοράς από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake, δηλώνοντας ότι δεν έχει λάβει σχετική προσέγγιση, αλλά θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση εφόσον αυτή κατατεθεί.

Η μετοχή της EasyJet σημείωσε άνοδο 11,5% στο άνοιγμα της αγοράς. Η διοίκηση της εταιρείας χαρακτήρισε το ενδεχόμενο προσφοράς από την Castlelake ως «ιδιαίτερα ευκαιριακό» χρονικά, επισημαίνοντας ότι η μετοχή της έχει υποχωρήσει περισσότερο από 40% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στο οικονομικό ημερολόγιο της ημέρας δεν περιλαμβάνονται σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται κυρίως στα στοιχεία για τη μεταποίηση (PMI) από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.