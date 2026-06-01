Η-Ινδία-ενδέχεται-να-επανεξετάσει-τις-μειώσεις-δασμών-στο-σκωτσέζικο-ουίσκι-εάν-η-Βρετανία-επιβάλει-περιορισμούς-στον-χάλυβα

Η Ινδία θα μπορούσε να επανεξετάσει τις δασμολογικές παραχωρήσεις που προσέφερε στη Βρετανία σε προϊόντα όπως το σκωτσέζικο ουίσκι, εάν το Λονδίνο δεν αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του Νέου Δελχί σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης χάλυβα, δήλωσε ένας Ινδός αξιωματούχος τη Δευτέρα ενόψει των νέων διμερών εμπορικών συνομιλιών.

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου, που υπογράφηκε τον Μάιο του περασμένου έτους και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ φέτος, έχει αντιμετωπίσει εμπόδια, αφού η Βρετανία πρότεινε αυστηρότερες διασφαλίσεις στις εισαγωγές χάλυβα για την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας της.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Έτσι, τώρα η μπάλα είναι στο δικό τους (ηπειρωτικό) γήπεδο», δήλωσε ένας Ινδός εμπορικός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Εάν δεν αξιοποιήσουν τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών τους, μπορούμε πάντα να επανεξετάσουμε τις παραχωρήσεις που προσφέραμε».

Ο Βρετανός υπουργός Εμπορίου, Πίτερ Κάιλ, αναμένεται στην Ινδία για συνομιλίες με τον υπουργό Εμπορίου Πιγιούς Γκόγιαλ την Τρίτη.

Τι προβλέπει η εμπορική συμφωνία Λονδίνου-Νέου Δελχί

Σύμφωνα με την εμπορική συμφωνία, η Ινδία συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στο σκωτσέζικο ουίσκι από 150% σε 75% αρχικά και περαιτέρω σε 40% σε διάστημα 10 ετών.

Η συμφωνία προβλέπει μειώσεις δασμών και από τις δύο πλευρές σε μια σειρά αγαθών, από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έως ουίσκι και αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα θα επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά για επιχειρήσεις στην πέμπτη και έκτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι δύο χώρες αναμένουν ότι η συμφωνία θα ενισχύσει το διμερές εμπόριο κατά 25,5 δισεκατομμύρια λίρες (34 δισεκατομμύρια δολάρια) επιπλέον έως το 2040.

Η Ινδία έχει αντιταχθεί στα μέτρα διασφάλισης χάλυβα της Βρετανίας, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να περιορίσουν την πρόσβαση στην αγορά για τις ινδικές εξαγωγές. Η διαμάχη επικεντρώνεται σε ποσοστώσεις χωρίς δασμούς και υψηλότερους δασμούς σε ορισμένες αποστολές χάλυβα, δημιουργώντας νέα αβεβαιότητα για τους Ινδούς εξαγωγείς, ακόμη και καθώς και οι δύο πλευρές εργάζονται για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Ινδία, μαζί με τη Βραζιλία, την Τουρκία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Αυστραλία, εξέφρασε ανησυχίες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σχετικά με τους νέους περιορισμούς της Βρετανίας στις εισαγωγές χάλυβα χωρίς δασμούς.

Η Βρετανία πρότεινε επίσης την επιβολή συνοριακών μέτρων που σχετίζονται με τον άνθρακα από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα οποία θα καλύπτουν τις εισαγωγές προϊόντων όπως ο σίδηρος και ο χάλυβας, το αλουμίνιο, το τσιμέντο και τα λιπάσματα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για μείωση των εκπομπών άνθρακα.

- Reuters