Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα – Ιστορικό δίμηνο στον S&P 500

Ο δείκτης S&P 500 μόλις κατέγραψε μία από τις καλύτερες διμηνιαίες επιδόσεις στην ιστορία του. Και αυτό συχνά σημαίνει ότι ίσως ακολουθήσουν ακόμη καλύτερες ημέρες.

Ο αυξανόμενος «πυρετός» γύρω από τα τσιπ μνήμης τροφοδοτεί ένα ιστορικό ράλι στις αγορές, εκτοξεύοντας τις μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών σε επίπεδα που θυμίζουν την εποχή της «φούσκας» των dot-com. Η Wall Street — αλλά και η ιστορία — υποδηλώνουν ότι η άνοδος ενδέχεται να συνεχιστεί.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών οδήγησαν τον S&P 500 σε άνοδο 16% κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Σύμφωνα με στοιχεία της Dow Jones Market Data, παρόμοια διμηνιαία άνοδος έχει σημειωθεί μόλις άλλες τέσσερις φορές από το 1950. Και στις τέσσερις περιπτώσεις, ο δείκτης βρισκόταν υψηλότερα έξι μήνες αργότερα, με μέση άνοδο 17%.

Παρόλα αυτά, οι σκεπτικιστές παραμένουν. Ορισμένοι ανησυχούν για το μέγεθος των κινήσεων, οι οποίες εκτείνονται από τη Σεούλ έως το Μπόιζι του Άινταχο. Η Micron Technology, κατασκευάστρια τσιπ μνήμης με έδρα το Άινταχο, έχει αυξήσει την αξία της περίπου δέκα φορές μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, ξεπερνώντας σε χρηματιστηριακή αξία το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Η Samsung έχει ενισχυθεί κατά περίπου 465% στη Νότια Κορέα την ίδια περίοδο. Παράλληλα, ο δείκτης ημιαγωγών PHLX σημείωσε την ισχυρότερη επίδοση των πρώτων 100 συνεδριάσεων οποιουδήποτε έτους στην ιστορία του.

Ακόμη και κάποιες από τις εταιρείες που πρωταγωνιστούν θυμίζουν την εποχή της τεχνολογικής φούσκας: η Intel έχει τριπλασιάσει την αξία της το 2026, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από το 2000. Οι Cisco Systems και Qualcomm έχουν επίσης καταγράψει άνοδο περίπου 50%.

Παρόλα αυτά, πολλοί στη Wall Street συνεχίζουν να ακολουθούν το κύμα, αυξάνοντας τους στόχους τους για τον S&P 500 μέχρι το τέλος του έτους, παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι αναλυτές της Goldman Sachs ανέβασαν πρόσφατα τον στόχο τους για τον δείκτη στις 8.000 μονάδες από 7.600, κάτι που συνεπάγεται επιπλέον άνοδο 5,5% μέχρι το τέλος της χρονιάς, πέρα από το ήδη υπάρχον κέρδος 11% από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι οι κινήσεις αυτές δικαιολογούνται από τα εντυπωσιακά κέρδη που ανακοίνωσαν πρόσφατα οι κατασκευαστές τσιπ και εκτιμούν ότι οι τεράστιες επενδύσεις σε ημιαγωγούς θα συνεχιστούν καθώς επεκτείνεται η ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

«Το τρένο της AI συνεχίζει να προχωρά», δήλωσε ο Joe Tanious, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής για τη Βόρεια Αμερική στη Northern Trust Asset Management. «Δεν θέλεις απαραίτητα να προσπαθήσεις να το σταματήσεις ή να μείνεις στο περιθώριο.»

Ακόμη και όσοι αμφιβάλλουν έχουν γίνει διστακτικοί στο να στοιχηματίσουν εναντίον μιας αγοράς που κατέγραψε εννέα συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου. Το 1996, ο τότε πρόεδρος της Federal Reserve, Alan Greenspan, είχε προειδοποιήσει για «παράλογη ευφορία» στο χρηματιστήριο. Τα επόμενα τρία χρόνια, ο δείκτης Nasdaq τριπλασιάστηκε.

Ο George Vanderheiden, πρώην διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Fidelity και κάτοχος ενός από τα καλύτερα ιστορικά αποδόσεων στη Wall Street, απέφυγε τις τεχνολογικές μετοχές στα τέλη της δεκαετίας του 1990, πιστεύοντας ότι η φούσκα θα έσκαγε σύντομα. Αντί γι’ αυτό, επένδυσε σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα για να προστατεύσει τους επενδυτές του. Ωστόσο, οι αποδόσεις του υστέρησαν σημαντικά και αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2000, αφήνοντας στον πίνακα του γραφείου του το μήνυμα: «Πωλούνται βολβοί τουλίπας» — αναφορά στη γνωστή κερδοσκοπική φούσκα της Ολλανδίας τον 17ο αιώνα.

«Προσπαθείς να διαχειριστείς το χαρτοφυλάκιο με βάση τον κίνδυνο», είχε δηλώσει τότε στη Wall Street Journal. «Αλλά η αγορά δεν σε ανταμείβει γι’ αυτό. Η αγορά δεν φοβάται.»

Ο ενθουσιασμός για την AI τροφοδοτεί την άνοδο των αγορών ήδη από την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022, αλλά φέτος η δυναμική έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Οι πρόοδοι στην ικανότητα των μοντέλων AI να γράφουν κώδικα έχουν εντυπωσιάσει τους μηχανικούς λογισμικού και έχουν πείσει επιχειρήσεις και επενδυτές ότι η τεχνολογία θα είναι πραγματικά χρήσιμη και μετασχηματιστική.

Αντίστοιχα, έχουν μειωθεί οι ανησυχίες σχετικά με το αν οι εταιρείες AI, που έχουν τεράστια έξοδα, θα καταφέρουν τελικά να παράγουν σημαντικά κέρδη. Η Anthropic, η οποία αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο φέτος, διέψευσε τους αμφισβητίες παρουσιάζοντας εκρηκτική αύξηση πωλήσεων και το πρώτο λειτουργικό της κέρδος στο δεύτερο τρίμηνο, κυρίως χάρη στα εργαλεία προγραμματισμού που χρησιμοποιούν εταιρικοί πελάτες. Πρόσφατα ολοκλήρωσε νέο γύρο χρηματοδότησης με αποτίμηση 965 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Φάση επιτάχυνσης της εποχής της AI

«Βρισκόμαστε ξεκάθαρα στη φάση επιτάχυνσης της εποχής της AI», δήλωσε ο Kevin Shea, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετοχών στη BNY Wealth. «Αν κοιτάξει κανείς την αύξηση εσόδων αυτών των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, είναι ταχύτερη από οτιδήποτε έχουμε δει στο παρελθόν.»

Πράγματι, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και οι αισιόδοξες προβλέψεις για το επόμενο έτος αποτελούν τη βάση της ανόδου. Οι εταιρείες του S&P 500 διαπραγματεύονταν την Παρασκευή περίπου στις 22,5 φορές τα αναμενόμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, ελαφρώς χαμηλότερα σε αποτίμηση σε σχέση με τις αρχές του έτους, καθώς οι προβλέψεις κερδών έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Ο Jason Pride, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής και έρευνας στην εταιρεία διαχείρισης πλούτου Glenmede, εκτιμά ότι το 75%-80% του ράλι των τελευταίων δύο μηνών οφείλεται σε θεμελιώδεις παράγοντες, όπως οι προσδοκίες για επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν και τα εξαιρετικά εταιρικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο.

Όπως σημειώνει, μόνο την τελευταία εβδομάδα περίπου η αγορά φαίνεται να έχει «τεντωθεί» κάπως, καθώς οι επενδυτές κυνηγούν αποδόσεις. Ωστόσο, θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να συνεχιστεί η άνοδος των μετοχών, έστω και όχι με τον πρόσφατο καταιγιστικό ρυθμό.

Η μεγαλύτερη απειλή για το ράλι ίσως είναι ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον Angelo Kourkafas, ανώτερο παγκόσμιο στρατηγικό αναλυτή της Edward Jones.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο φέτος, κυρίως λόγω των διαταραχών στην ενεργειακή προσφορά εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, αλλά και λόγω της τεράστιας ζήτησης για εξοπλισμό σχετικό με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα τσιπ μνήμης.

Εάν η Federal Reserve κινηθεί προς αυξήσεις επιτοκίων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου θα μπορούσε να πλησιάσει ξανά το 5%. Αυτό, σύμφωνα με τον Kourkafas, θα μπορούσε να προκαλέσει «περισσότερη δυσφορία και μεταβλητότητα» στις αγορές.

Προς το παρόν, πάντως, οι επενδυτές φαίνονται περισσότερο απασχολημένοι με το πώς θα αυξήσουν την έκθεσή τους στις μετοχές παρά με το ενδεχόμενο μιας επερχόμενης φούσκας. Πρόσφατες έρευνες της Bank of America δείχνουν ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων μείωσαν τα μετρητά που διακρατούν με τον μεγαλύτερο μηνιαίο ρυθμό από το 2024 και κατέχουν σημαντικά περισσότερες μετοχές από τα επίπεδα αναφοράς τους.

«Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί σε τρία, τέσσερα ή πέντε χρόνια με όλα αυτά τα data centers», κατέληξε ο Tanious. «Όμως, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ένδειξη ότι αυτή η δυναμική θα επιβραδυνθεί σύντομα.»