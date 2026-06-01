Η χρονιά ξεκίνησε με το γκάζι στο πάτωμα

Η Motor Oil (ΜΟΗ) εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 μία από τις ισχυρότερες τριμηνιαίες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας. Ο όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη 332,7 εκατ. ευρώ, σχεδόν τετραπλάσια από τα 85 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 546,3 εκατ. ευρώ, από 201,7 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από το αεροπορικό καύσιμο, όπου ο όμιλος πέτυχε ταυτόχρονα άνοδο τιμών και όγκων. Οι πωλήσεις jet fuel ανήλθαν στους 512 χιλ. μετρικούς τόνους, από 261 χιλ. τόνους στο πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα έφτασαν τα 497,4 εκατ. ευρώ, έναντι 185,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η συγκεκριμένη αγορά λειτούργησε φέτος με έντονη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης, ιδιαίτερα μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στις ροές διυλισμένων προϊόντων. Η Motor Oil βρέθηκε σε θέση να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία λόγω της ισχυρής παρουσίας που διαθέτει στην εφοδιαστική αλυσίδα αεροπορικών καυσίμων.

Αύξηση κατέγραψε και το diesel/heating oil, με τις πωλήσεις να ανεβαίνουν στους 1,137 εκατ. μετρικούς τόνους από 950 χιλ. τόνους και τα έσοδα να πλησιάζουν τα 898,1 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα πέρασε κατευθείαν στην κερδοφορία του τομέα “Καύσιμα”, ο οποίος εμφάνισε λειτουργικά κέρδη 442,3 εκατ. ευρώ, από 112,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να χτίζει δεύτερους πυλώνες EBITDA. Ο τομέας “Εξηλεκτρισμός” εμφάνισε λειτουργικά κέρδη 20,2 εκατ. ευρώ, ενώ η “Κυκλική Οικονομία” πρόσθεσε άλλα 6,6 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοοικονομική εικόνα ενισχύθηκε σημαντικά. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 1,50 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 1,26 δισ. ευρώ από 1,58 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Ο δείκτης net debt/EBITDA έπεσε στο 0,90x, από 2,53x έναν χρόνο πριν. Αρκετή σημασία αποκτούν επίσης οι κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου. Ο όμιλος χρησιμοποιεί πλέον VPPAs, commodity hedging και παράγωγα επιτοκίων σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, επιχειρώντας να σταθεροποιήσει margins και ταμειακές ροές σε μια περίοδο υψηλής μεταβλητότητας στις αγορές ενέργειας.

Τα κέρδη ανά μετοχή βρέθηκαν στα 3,07 ευρώ μόνο στο πρώτο τρίμηνο και το προτεινόμενο συνολικό μέρισμα είναι στα 1,75 ευρώ ανά μετοχή, κάνοντας έτσι αρκετά επενδυτικά χαρτοφυλάκια να αντιμετωπίζουν τη Motor Oil ως κάτι πολύ ευρύτερο από ένα παραδοσιακό refinery play.

Σημαντικό θεωρείται και το γεγονός ότι ο όμιλος προχώρησε σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων, ενώ μέσα στο καλοκαίρι λήγει το ευρωομόλογο των 400 εκατ. ευρώ που διαπραγματεύεται στο Δουβλίνο, το οποίο η αγορά θεωρεί πιθανό ότι θα αναχρηματοδοτηθεί μέσω νέας έκδοσης.

Την ίδια ώρα, προχωρούν επενδύσεις σε νέα μονάδα παραγωγής υδρογόνου, υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές, διευρύνοντας σταδιακά τη συμμετοχή των νέων ενεργειακών δραστηριοτήτων στο συνολικό EBITDA του ομίλου. Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να έχει βρει αντίσταση στην περιοχή των 38,40 ευρώ, πριν συνεχίσει τον δρόμο της προς το επόμενο επίπεδο των 42 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

June 1, 2026