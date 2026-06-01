Η-berkshire-hathaway-αποκτά-την-taylor-morrison-home-για-6,8-δισ.-δολάρια

Η προσφορά αντιπροσωπεύει ένα premium 24% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της κατασκευαστικής στις 29 Μαΐου και αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 8,5 δισ. δολάρια.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε συμφωνία να εξαγοράσει την κατασκευαστική εταιρεία Taylor Morrison Home έναντι 6,8 δισ. δολαρίων, κατέληξε η Berkshire Hathaway ενισχύοντας το στοίχημα του ομίλου στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ μετά από μια παρατεταμένη ύφεση. Η εταιρεία με έδρα την Ομάχα της Νεμπράσκα θα πληρώσει 72,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Taylor Morrison.

Η προσφορά αντιπροσωπεύει ένα premium 24% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της κατασκευαστικής στις 29 Μαΐου και αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 8,5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους σύμφωνα με το CNBC. H μετοχή της Taylor Morrison σημειώνει άνοδο 22% κατά τις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας, ενώ ο τίτλος της Berkshire Hathaway υποχωρεί λιγότερο από 1%.

Η εξαγορά σηματοδοτεί μια από τις πρώτες μεγάλες στρατηγικές συμφωνίες υπό τον διάδοχο του Γουόρεν Μπάφετ, Γκρεγκ Άμπελ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στις αρχές του 2026. Η εξαγορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, είναι σχετικά ήπια για τα δεδομένα της Berkshire, καθώς κάθεται σε ένα ταμειακό «μαξιλάρι» που πλησιάζει τα 400 δισ. δολάρια.

«Η Berkshire αποκτά έναν κορυφαίο εθνικό κατασκευαστή κατοικιών, με επικεφαλής μια εξαιρετική ομάδα και υποστηριζόμενη από μια αξιόπιστη φήμη για την εμπειρία των πελατών», τόνισε ο νέος CEO. «Με την πάροδο του χρόνου, αναμένουμε να ενοποιήσουμε τις δραστηριότητες κατασκευής κατοικιών σε μια συνδυασμένη πλατφόρμα που θα μας επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε το όνειρο της ιδιοκτησίας κατοικίας σε περισσότερους Αμερικανούς» πρόσθεσε.

Ο «Μάντης της Ομάχα», επαίνεσε τον Άμπελ για την εργασία του στη συμφωνία. «Ο Γκρεγκ το έκανε αυτό πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσα να το κάνω εγώ, πιο ομαλά από ό,τι θα μπορούσα εγώ, και δεν μίλησα ποτέ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτός το ξεκίνησε», τόνισε. Η συμφωνία υποδηλώνει ότι η Berkshire θα μπορούσε να τοποθετηθεί για ανάκαμψη της ζήτησης κατοικιών στις ΗΠΑ, παρά τα αυξημένα επιτόκια στεγαστικών δανείων και τις πιέσεις που έχουν επιβαρύνει τον τομέα τα τελευταία χρόνια.