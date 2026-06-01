Η Nvidia μπαίνει δυναμικά στα PC με superchip – «Η μεγαλύτερη αλλαγή στους υπολογιστές εδώ και 40 χρόνια»

Μετά την κυριαρχία της στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για data centers, η Nvidia στρέφεται τώρα στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών, διεκδικώντας μερίδιο από εταιρείες όπως η Apple, η Intel, η AMD και η Qualcomm.

Στο συνέδριο Computex στην Ταϊβάν, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, παρουσίασε το νέο RTX Spark Superchip, το οποίο, όπως υποστηρίζει η Nvidia, φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά την παρουσίασή του, ο Χουάνγκ χαρακτήρισε τη νέα γενιά υπολογιστών ως την πρώτη ουσιαστική επανεφεύρεση του PC εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Όπως ανέφερε, η Nvidia και η Microsoft εργάζονταν επί τρία χρόνια για την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των λεγόμενων AI agents, δηλαδή ψηφιακών βοηθών που μπορούν να εκτελούν εργασίες αυτόνομα στο παρασκήνιο.

BIG NEWS: Microsoft is launching its first real MacBook Pro competitor in the Apple Silicon era with its new Surface Laptop Ultra, coming this fall. Microsoft is making a beefed-up Surface Laptop complete with NVIDIA’s new N1X SoC, officially dubbed RTX Spark. It’s the most… pic.twitter.com/6WxnDVJA8s — Zac Bowden (@zacbowden) June 1, 2026

Τι είναι το RTX Spark

Το νέο σύστημα συνδυάζει μία GPU αρχιτεκτονικής Blackwell της Nvidia με έναν επεξεργαστή Arm που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη MediaTek και θα κατασκευάζεται από την TSMC με τεχνολογία 3 νανομέτρων. Σύμφωνα με την εταιρεία, το RTX Spark έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί τοπικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δισεκατομμυρίων παραμέτρων, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη ενεργειακή αποδοτικότητα και αυξημένη αυτονομία μπαταρίας.

Η Nvidia σχεδιάζει αρχικά περισσότερα από 30 μοντέλα φορητών υπολογιστών και πάνω από 10 επιτραπέζιους υπολογιστές που θα βασίζονται στη νέα πλατφόρμα.

Microsoft, Dell, HP και Lenovo στο πλευρό της Nvidia

Τα πρώτα προϊόντα αναμένεται να κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο και θα προέρχονται από μεγάλους κατασκευαστές όπως οι Microsoft, Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer και MSI. Αρχικά θα απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου, προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης και gamers, πριν επεκταθούν σταδιακά σε ευρύτερες κατηγορίες καταναλωτών.

Πρόκληση για Apple, Intel και AMD

Η είσοδος της Nvidia στην αγορά των κεντρικών επεξεργαστών για προσωπικούς υπολογιστές εντείνει τον ανταγωνισμό σε έναν κλάδο που αλλάζει ραγδαία.

Τα τελευταία χρόνια η Apple έχει ενισχύσει τη θέση της με τα δικά της Arm-based τσιπ της σειράς M, ενώ η Qualcomm επιχειρεί επίσης να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο στους υπολογιστές Windows. Παράλληλα, οι Intel και AMD εξακολουθούν να κυριαρχούν στην παραδοσιακή αγορά επεξεργαστών x86.

Η Nvidia εκτιμά ότι η εξάπλωση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε ένα νέο κύμα αναβάθμισης υπολογιστών, καθώς οι παλαιότερες συσκευές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των νέων εφαρμογών.

Νέος μοχλός ανάπτυξης

Ο Χουάνγκ ανακοίνωσε επίσης ότι ο επεξεργαστής Vera CPU για data centers έχει περάσει πλέον σε πλήρη παραγωγή, με πρώτους πελάτες εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic, η xAI, η Dell και η Oracle.

Όπως τόνισε, οι επεξεργαστές αυτοί αποτελούν έναν από τους βασικούς νέους πυλώνες ανάπτυξης της Nvidia, καθώς η ταχεία εξάπλωση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση όχι μόνο για GPU αλλά και για ισχυρούς και ενεργειακά αποδοτικούς CPU.

Η κίνηση σηματοδοτεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Nvidia: να μεταφέρει την κυριαρχία που απέκτησε στην υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης και στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών.

