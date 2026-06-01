Κοντά σε IPO η Anthropic – Τι «σκανάρει»

Προσχέδιο εγγράφων για ΙPO κατέθεσε εμπιστευτικά η Anthropic στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στρώνοντας το έδαφος για μια ιστορική εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές είναι ορεξάτοι για μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η Αρχική δημόσια εγγραφή θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες» υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της.

Η Anthropic προηγείται της ανταγωνίστριάς της OpenAI, η οποία ετοιμάζει τη δική της κίνηση, ενώ η SpaceX του Έλον Μασκ ετοιμάζεται για ένα roadshow αυτή την εβδομάδα, με σχέδια να κάνει το ντεμπούτο της στη Wall Street την επόμενη εβδομάδα.

Η κατάθεση εμπιστευτικών εγγράφων δεν δεσμεύει την Anthropic σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την ΙPO, καθώς το ενημερωτικό δελτίο πρέπει απλώς να φτάσει στα χέρια των επενδυτών τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την είσοδο στο ταμπλό.

Η SpaceX υπέβαλε τα χαρτιά της την 1η Απριλίου και δημοσιοποίησε το δημόσιο ενημερωτικό της δελτίο στις 20 Μαΐου. Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από μια ομάδα στελεχών και ερευνητών που αποχώρησαν από την OpenAI λόγω ανησυχιών σχετικά με την κατεύθυνση της εταιρείας.

Η Anthropic είναι περισσότερο γνωστή για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία τροφοδοτούν προϊόντα όπως ο δημοφιλής βοηθός κωδικοποίησης, Claude Code.

Η εταιρεία σημείωσε εκρηκτική ανάπτυξη φέτος, ανακοινώνοντας τον Μάιο ότι ο ρυθμός εσόδων της έχει εκτοξευθεί στα 47 δισ. δολάρια, από 10 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα πέρυσι.

Την περασμένη εβδομάδα, έκλεισε έναν γύρο χρηματοδότησης με αποτίμηση 965 δισ. δολαρίων και έγινε η πολυτιμότερη startup τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνώντας την OpenAI, η οποία αποτιμήθηκε στα 852 δισ. δολάρια στα τέλη Μαρτίου.