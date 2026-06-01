Μήνυμα Αθήνας σε Τίρανα μετά τα επεισόδια στο Σβερνέκ – Στο μικροσκόπιο η ελληνική μειονότητα

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατοίκων κατά της κατασκευής μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη οικολογική ζώνη, επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα σύνθετο πλέγμα ζητημάτων που συνδέεται με τα περιουσιακά δικαιώματα, την προστασία της ελληνικής εθνικής μειονότητας και την ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας.

Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα μετά τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη στα επεισόδια, με το υπουργείο Εξωτερικών να εκφράζει την έντονη ανησυχία του και να ζητά από τις αλβανικές αρχές πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας.

Παράλληλα, η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την παροχή προξενικής και ιατρικής συνδρομής στον τραυματία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας ομογενής – που αποτελεί μέλος της ελληνικής μειονότητας στην περιοχή – έχει πλέον μεταφερθεί στην Αθήνα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη και η ασφαλής μεταφορά του στην Ελλάδα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του ελληνικού ΥΠΕΞ στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και στην υποχρέωση συμμόρφωσης της Αλβανίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η σχετική επισήμανση μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς συνδέει ευθέως το περιστατικό με την ενταξιακή πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η λιμνοθάλασσα του Αυλώνα και το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας του Αυλώνα, όπου βρίσκονται τα χωριά Νάρτα και Σβερνέτς, δύο από τα βορειότερα και ιστορικότερα σημεία παρουσίας του ελληνικού στοιχείου στην Αλβανία. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς αντιδρούν στην ανέγερση μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνι, υποστηρίζοντας ότι απειλείται μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες οικολογικές ζώνες της αλβανικής ακτογραμμής και εγείρονται σοβαρά ζητήματα ιδιοκτησίας γης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι διαδηλωτές, η ανάπτυξη του έργου συνδέεται με την εταιρεία Zvërnec South Adriatic Development, πίσω από την οποία φέρονται να βρίσκονται διεθνή επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Τζάρεντ Κούσνερ, η Ιβάνκα Τραμπ και επιχειρηματικοί κύκλοι από το Κατάρ.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη διαδήλωση προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς καταγράφουν συμπλοκές μεταξύ κατοίκων και ατόμων που οι διαδηλωτές περιγράφουν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας του έργου. Το πλέον σοβαρό περιστατικό αφορά τον τραυματισμό διαδηλωτή, ο οποίος σύμφωνα με τοπικούς παράγοντες έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο.

Η αλβανική αστυνομία, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να παραβιάσει τον φράχτη του εργοταξίου και ανακοίνωσε ότι έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες τόσο κατά 2 εργαζομένων της ιδιωτικής ασφάλειας όσο και κατά 15 διαδηλωτών.

«Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η κατάσταση κλιμακώθηκε και μια ομάδα διαδηλωτών διέπραξε βίαιες πράξεις με στόχο να σπάσει τον φράχτη του εργοταξίου της εταιρείας», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Η αστυνομία αναγνώρισε τον διαδηλωτή ως τον ES και είπε ότι είχε εισβάλει βίαια στην αποκλεισμένη περιοχή.

Από την πλευρά της, η εταιρεία που υλοποιεί το έργο καταδίκασε τις πράξεις βίας κατά ιδιωτικής περιουσίας και έκανε λόγο για προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε πράξη βίας κατά ιδιωτικής περιουσίας και απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης του κοινού», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.



Διπλωματικοί παρατηρητές σημειώνουν ότι το περιστατικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, καθώς η Αθήνα έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και η αποτελεσματική προστασία των περιουσιών της αποτελούν βασικά κριτήρια αξιολόγησης της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας.

Υπό το πρίσμα αυτό, η αναφορά του ελληνικού ΥΠΕΞ στο ευρωπαϊκό κεκτημένο εκλαμβάνεται ως σαφές πολιτικό μήνυμα προς τα Τίρανα ότι ζητήματα κράτους δικαίου, μειονοτικών δικαιωμάτων και προστασίας της ιδιοκτησίας θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος.

