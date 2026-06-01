Μπελέρης-για-τα-περί-εμπλοκής-Κούσνερ-στην-επένδυση-στην-Αλβανία:-bάζουν-έναν-«μπαμπούλα»-για-να-μην-αντιδρά-ο-κόσμος

Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή του Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αναφέρθηκε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης.

Ο κ. Μπελέρης έκανε λόγο για μία αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Όπως είπε μάλιστα εκκρεμούν προσφυγές των κατοίκων στη δικαιοσύνη.

Αναφερόμενος τα επεισόδια που σημειώθηκαν έκανε λόγο για «πρωτοφανή πράγματα» και κατηγόρησε τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι δε θέλει διαφάνεια.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πίσω από την επένδυση, που σύμφωνα με τον κ Μπελέρη ανέρχεται στα 4 δισεκατομμύρια, βρίσκεται ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, ο κ Μπελέρης σημείωσε ότι οι εταιρίες που φαίνεται ότι κάνουν την επένδυση είναι αλβανικές, ανέφερε ωστόσο ότι βάζουν μπροστά έναν «μπαμπούλα» για να μην αντιδρά ο κόσμος.

