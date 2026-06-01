Μ.-Αγγελικούση:-«Είμαι-περήφανη-που-η-συντριπτική-πλειοψηφία-των-πλοίων-μας-έχει-ελληνική-σημαία»

Σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, από την κρίση στη Μέση Ανατολή έως την αποανθρακοποίηση, αναφέρθηκε η κ. Μαρία Αγγελικούση, μιλώντας προ ολίγου στο στο 10ο Capital Link Maritime Leaders Summit σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της.

«Μία εκ των πιο σοβαρών αναταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας εδώ και πολλές δεκαετίες»

Στην αρχική της τοποθέτηση η κ. Αγγελικούση επεσήμανε ότι το κλείσιμο του Στενών του Ορμούζ έχει ως αποτέλεσμα μία εκ των πιο σοβαρών αναταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας εδώ και πολλές δεκαετίες. Παρόλα αυτά, τόνισε, ότι η παγκόσμια οικονομία έχει δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα με πολλά βασικά εμπορεύματα να έχουν πάρει την ανιούσα, «όχι όμως στα επίπεδα που προσωπικά περίμενα».

Την ίδια στιγμή, η Ελληνίδα πλοιοκτήτρια αναφέρθηκε και στις καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές του Κατάρ, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι οι εν λόγω ροές ενέργειας θα επανέλθουν σύντομα σε φυσιολογικά επίπεδα. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι «συνεργαζόμενη για πάνω από 20 χρόνια με τους Καταριανούς, μπορώ να σας πω ότι είναι έμπειροι και ικανοί διαχειριστές και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μόλις τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν, θα κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να επαναφέρουν τις ροές». Ακόμη, επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ έρχονται να καλύψουν το κενό LNG που υπάρχει στην αγορά καθώς «πέρσι εξήγαγαν 110 εκατ. μετρικούς τόνους LNG, ενώ φέτος οδεύουν για λίγο κάτω από τους 130 εκατ. τόνους […] Θεωρώ ότι οι ΗΠΑ θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι της ενεργειακής ασφάλειας τόσο της Ευρώπης όσο και της Ασίας».

«Ισορροπημένη η αγορά των δεξαμενόπλοιων»

Σε σχετική ερώτηση για το εάν οι πολλές παραγγελίες δεξαμενόπλοιων συνιστά «απειλή» για την αγορά, η κ. Αγγελικούση τόνισε ότι είναι ισορροπημένη και ότι σημαντικό ρόλο στη σύνθεση του στόλου παίζει και η ηλικία. «Έως το τέλος του χρόνου, το 48% των VLCC θα είναι άνω από 15 ετών ενώ το 22% άνω των 20 ετών». Κινούμενη στο ίδιο μήκος κύματος με τον κ. Μαρινάκη, ο οποίος συμμετείχε στο ίδιο πάνελ, η επικεφαλής του Ομίλου Αγγελικούση επεσήμανε την ανάγκη μέρος του σκιώδους στόλου να αποσυρθεί από την αγορά μέσω ασφαλούς scrapping.

«Οι άνθρωποι στα πλοία και στα γραφεία είναι το κλειδί»

Εν μέσω συθέμελων αλλαγών για τη ναυτιλία και την οικονομία, είναι πολύ σημαντικό, περισσότερο από ποτέ, οι πλοιοκτήτες να διατηρούν ασφαλή τα πλοία τους και να μεταφέρουν έγκαιρα τα απαραίτητα εμπορεύματα, συνέχισε.

Κατά την κ. Αγγελικούση, για την ανάπτυξη του Ομίλου, είναι ζωτικής σημασίας οι άνθρωποι τόσο στα πλοία όσο και στα γραφεία. «Κάθε χρόνο παίρνουμε 700 Έλληνες δοκίμους, δηλαδή περίπου το 35% των εισακτέων στην Ελλάδα, και τους κατανέμουμε σε ολόκληρο τον στόλο. Εν συνεχεία επιστρέφουν το τελευταίο έτος των σπουδών τους και οι καλύτεροι από αυτούς γίνονται υποπλοίαρχοι και αξιωματικοί μηχανής. Στη συνέχεια προάγονται σε πλοιάρχους και αρχιμηχανικούς, ενώ οι κορυφαίοι κατευθύνονται προς τα διοικητικά γραφεία».

«Είμαστε ευτυχείς για τη στάση της ελληνικής αντιπροσωπείας στον ΙΜΟ»

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον κ. Προκοπίου, ο οποίος νωρίτερα είχε ασκήσει κριτική στους νηογνώμονες για τον κατακερματισμό κανόνων, η κ. Αγγελικούση αναφέρθηκε στο IMO NZF σημειώνοντας ότι «αυτό που θα προέκυπτε πέρυσι θα ήταν εξαιρετικά επιζήμιο για τη ναυτιλία καθώς η ναυτιλία ευθύνεται για το 90% του παγκόσμιου εμπορίου και το 2, ίσως το 3% των παγκόσμιων εκπομπών. Επρόκειτο να φορολογηθούμε εκτός αν ανεφοδιαζόμασταν με καύσιμα με βάση το πράσινο υδρογόνο, τα οποία δεν υπάρχουν».

Το γεγονός ότι τελικά δεν προχώρησε ο ΙΜΟ με το εν λόγω πλαίσιο είναι ενθαρρυντικό κατά την ίδια καθώς «τώρα οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φαίνεται να έχουν καταλάβει και να έχουν εισακούσει τον κλάδο, κάτι που δεν είχαν κάνει πριν, και πλέον εξετάζουν σοβαρά εναλλακτικές προτάσεις, όπως αυτή της Λιβερίας».

Υπό αυτό το πρίσμα, πρόσθεσε η κ. Αγγελικούση, «είμαστε ευτυχείς που η Ελλάδα, μέσω της αντιπροσωπείας της (στον ΙΜΟ), υποστηρίζει την εξέταση εναλλακτικών προτάσεων». Κατά συνέπεια «είμαι πολύ περήφανη για την επιλογή μου η συντριπτική πλειοψηφία των πλοίων μας να φέρει την ελληνική σημαία», αποσπώντας το ένθερμο χειροκρότημα μαζικά από το κοινό.