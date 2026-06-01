Ο-Τραμπ-λέει-ότι-δεν-ενημερώθηκε-από-το-Ιράν-για-αναστολή-συνομιλιών,-«μπορώ-να-περιμένω-όσο-θέλουν,-αυτοί-χάνουν-μια-περιουσία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου NBC News ότι δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν ότι αναστέλλει τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, όμως πιστεύει ότι έχουν γίνει «πάρα πολλές συζητήσεις», λίγη σιωπή θα έκανε καλό και είναι πρόθυμος να «περιμένει».

«Για να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το να σωπάσουμε θα ήταν πολύ καλό, και αυτό θα μπορούσε θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού. Απλώς θα σιγήσουμε. Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό. Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Αυτοί χάνουν μια περιουσία», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News.

🇺🇸🇮🇷 US President Donald Trump told NBC that reports about Iran possibly halting negotiations with Washington would be “acceptable” if true. In an interview with NBC News, he said, “I think we’ve already talked a lot.” “That doesn’t mean we’re going to get up and start dropping… pic.twitter.com/WbLMS5Fmfm — Visioner (@visionergeo) June 1, 2026

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αφού το Ισραήλ διέταξε τον στρατό του να διεισδύσει βαθύτερα στον Λίβανο, περιπλέκοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές παρά μαχητές αλλά ο ίδιος δεν έχει ενημερωθεί ότι διακόπτουν τις συνομιλίες.

Διακόπτουν την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ οι Ιρανοί

Σημειώνεται ότι οι Ιρανοί ενημέρωσαν νωρίτερα ότι διακόπτουν την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των επαφών για την επίτευξη συμφωνίας, ενώ μετά από λίγη ώρα κι η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι «υψηλή», εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Παράλληλα, το Ιράν απειλεί με πλήρη αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, μεταξύ των οποίων και του Στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, με στόχο την «τιμωρία» του Ισραήλ και των υποστηρικτών του.

Εκτόξευση για το πετρέλαιο, στα «κόκκινα» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά και την καθοδική πορεία στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Euro Stoxx 50 υποχωρούσε πριν από λίγη ώρα κατά 0,64%, απηχώντας την υποχώρηση των δεικτών των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων: Παρίσι – 0,79%, Φρανκφούρτη – 0,80%, Μιλάνο – 0,81%, ενώ το Λονδίνο δεν επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και υποχώρησε κατά 0,87%.

Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εκτόξευσαν νωρίτερα τις τιμές του πετρελαίου που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Στις 16.05, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 6,60% στα 97,13 δολάρια/βαρέλι. Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 7,62% στα 94,02 δολάρια.

Διαταγή Νετανιάχου για επιθέσεις στα νότια της Βηρυτού

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

«Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξαν τον ισραηλινό στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους» στα νότια προάστια της Βηρυτού, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Αντίδραση από την Κομισιόν

«Καλούμε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του κλιμάκωση στον Λίβανο και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή, Ανουάρ Ανουνί.

Όπως τόνισε, πρέπει να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο μια διαπραγματευτική λύση που θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ.

«Ο λαός του Λιβάνου έχει ήδη υπομείνει τεράστιες δυσκολίες. Δεν διάλεξαν αυτόν τον πόλεμο και αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός τους», επισήμανε.

Αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στο Κουβέιτ

Σημειώνεται ότι η Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός αναχαίτισε αργά το βράδυ της Κυριακής δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν ως στόχο αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Κουβέιτ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της CENTCOM δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού.

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παραμένει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να προστατεύει τις δυνάμεις μας από την ιρανική επιθετικότητα, υποστηρίζοντας παράλληλα την ισχύουσα εκεχειρία», σημειώνεται στο τέλος της ανακοίνωσης.