Παραιτήθηκε-από-τον-«Κόσμο»-ο-Πέτρος-Κόκκαλης

Την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματος «Κόσμος» ανακοίνωσε ο Πέτρος Κόκκαλης, γνωστοποιώντας ότι παραιτείται από τη θέση του ιδρυτή και γραμματέα, ενώ προανήγγειλε και την οριστική αποχώρησή του από τον πολιτικό φορέα που δημιούργησε το καλοκαίρι του 2024.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο συμπρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ράπτης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, η απόφαση του Πέτρου Κόκκαλη σηματοδοτεί το τέλος του πολιτικού εγχειρήματος, υποστηρίζοντας ότι «η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία».

Ο κ. Ράπτης γνωστοποίησε παράλληλα ότι προτίθεται και ο ίδιος να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος να τα ασκεί. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι θα παραμείνει στη Γραμματεία του κόμματος προκειμένου να συμβάλει στη διευθέτηση των οργανωτικών ζητημάτων και στην ολοκλήρωση της κοινής πολιτικής προσπάθειας.

Όλη η ανάρτηση του Νίκου Ράπτη:

Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Πέτρος Κόκκαλης μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος – Kosmos και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.

Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.

Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας.

Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ.

Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία.

Νίκος Ράπτης

1/6/2026

