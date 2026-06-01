ΠΑΣΟΚ:-Συλλυπητήρια-δήλωση-για-τον-θάνατο-του-Δημήτρη-Δασκαλόπουλου

Σε συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του Δημήτρη Δασκαλόπουλου προχώρησε ο Τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Ο Τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αφοσίωση τα ελληνικά γράμματα και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη φιλολογική έρευνα, την ποίηση και την κριτική της λογοτεχνίας.

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα του πνευματικού κόσμου της χώρας. Ποιητής, βιβλιογράφος, μελετητής και κριτικός λογοτεχνίας, αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη και την ανάδειξη του έργου κορυφαίων δημιουργών της νεοελληνικής γραμματείας, ενώ η συμβολή του στη διατήρηση και τεκμηρίωση της λογοτεχνικής μας κληρονομιάς υπήρξε ανεκτίμητη. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και ενεργός υποστηρικτής κάθε προσπάθειας που υπηρετούσε τον πολιτισμό, το βιβλίο και τη γνώση.

Το έργο και η προσφορά του θα συνεχίσουν να φωτίζουν τον δρόμο όσων υπηρετούν τον πολιτισμό με αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης.

Καλό του ταξίδι.»

