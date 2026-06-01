«Πινγκ-πονγκ»-μεταξύ-Ράμα-Τσίπρα:-Νέος-γύρος-αντιπαράθεσης-για-την-Ελληνική-Μειονότητα-στην-Αλβανία

Σε δημόσιο διάλογο μέσω αναρτήσεων εξελίχθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, με αφορμή τα επεισόδια στη Σβέρντιτσα και τις αντιδράσεις για τα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Η αφορμή δόθηκε από ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, με την οποία καλούσε την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στα απαραίτητα διαβήματα διαμαρτυρίας προς τα Τίρανα και να καταστήσει σαφές ότι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας αποτελεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των περιουσιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του.

«Αγαπητέ Αλέξη Τσίπρα. Ελπίζω να είσαι πολύ καλά. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά θέλω να εκφράσω την έκπληξή μου για το πόσο γρήγορα ακόμη και το νέο σου κόμμα συνέβαλε στη μετατροπή ενός εντελώς μεμονωμένου περιστατικού σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας, απορρίπτοντας τα τεκμηριωμένα γεγονότα και δίνοντας έμφαση σε μισές αλήθειες, που συχνά αποτελούν την πιο παραπλανητική μορφή ψεύδους — ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από εθνικιστικές αποχρώσεις, θα έλεγα», ανέφερε ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Ο Ράμα υποστήριξε ακόμη ότι το περιστατικό στη Σβέρντιτσα δεν συνδέεται με μια συνηθισμένη διαμαρτυρία για ιδιοκτησιακά ζητήματα, αλλά εκτυλίχθηκε σε ένα περιβάλλον έντασης που, όπως είπε, τροφοδοτήθηκε από παραπληροφόρηση και απόπειρες παρεμπόδισης νόμιμων επενδυτικών δραστηριοτήτων.

«Το δυσάρεστο και καταδικαστέο περιστατικό στη Σβέρντιτσα δεν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης διαμαρτυρίας για ζητήματα ιδιοκτησίας. Εκτυλίχθηκε σε ένα κλίμα έντασης που τροφοδοτήθηκε από εκτεταμένη παραπληροφόρηση, συνοδευόμενη από επανειλημμένες προσπάθειες παρεμπόδισης των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδιαίτερα αξιόπιστων διεθνών ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ιδιωτική γη που απέκτησαν από νόμιμους ιδιοκτήτες με έγκυρους τίτλους κυριότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με την αλβανική νομοθεσία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Αδικαιολόγητες οι αιχμές περί εθνικισμού»

Η παρέμβαση του Αλβανού πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ανέφερε ότι του προκάλεσε έκπληξη η ταχύτητα με την οποία ο Αλβανός πρωθυπουργός απάντησε στην ανακοίνωση του κόμματος, η οποία -όπως υποστήριξε- αφορούσε τη βία που ασκήθηκε σε Έλληνα πολίτη και μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και την ανάγκη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι κατανοεί τον εκνευρισμό της στιγμής, ωστόσο υπενθύμισε ότι η στάση απέναντι στον εθνικισμό κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τις δημόσιες τοποθετήσεις. Υπογράμμισε μάλιστα ότι οι πρωτοβουλίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα επιτεύγματα της περιόδου διακυβέρνησής του για την ειρήνη και τη συνεργασία στην περιοχή, με κορυφαίο παράδειγμα τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν επιτρέπουν σε κανέναν να του παραδίδει δημόσια μαθήματα για τον εθνικισμό ή για τις αξίες της σύγχρονης Αριστεράς.

Παράλληλα, τόνισε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, όπως και κάθε μειονότητας, αποτελεί πατριωτικό καθήκον και δεν πρέπει να συγχέεται με τον εθνικισμό, ο οποίος -όπως ανέφερε- δηλητηριάζει εκ νέου τις κοινωνίες και τις σχέσεις των λαών.

Η ανάρτηση Τσίπρα

My dear friend Edi,@ediramaal I hope you are also doing well, I must admit that I am also surprised by the fact that you rushed to respond with allegations of nationalist rhetoric to the statement by the Hellenic Left Alliance (ELAS) – a statement on the violence inflicted… — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) June 1, 2026

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ελήφθησαν μέτρα απέναντι σε όσους ενεπλάκησαν στο περιστατικό, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι οι αρμόδιες αρχές θα διασφαλίσουν την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων.

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να υπερασπίζονται το κράτος δικαίου τόσο απέναντι σε μεμονωμένα περιστατικά όσο και απέναντι σε επαναλαμβανόμενα φαινόμενα, υπογραμμίζοντας ότι αυτή αποτελεί σταθερή θέση της ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Αναφερόμενος στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, υπενθύμισε ότι ήδη από την προηγούμενη δεκαετία είχε συζητήσει με τον Έντι Ράμα τη σημασία της κατοχύρωσης των περιουσιακών δικαιωμάτων όλων των Αλβανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, ως βασικής προϋπόθεσης για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Όπως επισήμανε, κάθε ουσιαστική πρόοδος στον τομέα αυτό ενισχύει την ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας, ενώ κάθε οπισθοδρόμηση λειτουργεί ανασταλτικά.

Κλείνοντας την απάντησή του, ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στον Αλβανό πρωθυπουργό τα καλύτερα και εξέφρασε την προσδοκία του για μελλοντική συνεργασία με στόχο τόσο την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και της Αλβανίας όσο και την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαλβανικών σχέσεων.

