Πολυτιμότερη εταιρία στην Ιαπωνία η SoftBank – Πήρε το στέμμα από Toyota

Ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της επανέλαβε η SoftBank, καθώς εκθρόνισε την Toyota και κατέστη η πιο πολύτιμη εταιρεία της Ιαπωνίας τη Δευτέρα μετά από πάνω από δύο δεκαετίες, εκμεταλλευόμενη την παγκόσμια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή του τεχνολογικού ομίλου με επικεφαλής τον Mασαγιόσι Σον ενισχύθηκε 14% στις συναλλαγές του Τόκιο, ωθώντας την κεφαλαιοποίησή της πάνω από αυτήν της Toyota για πρώτη φορά μετά από το 2000.

Το ράλι έχει ωθήσει τη μετοχή της SoftBank σε κέρδη άνω του 90% φέτος, οδηγώντας την χρηματιστηριακή αξία της σε πάνω από 48 τρισ. γεν, υψηλότερα από τα 46 τρισ. γεν της Toyota. Αντιθέτως, ο τίτλος της έχει υποχωρήσει περισσότερο από 10% φέτος.

Η αλλαγή φρουράς υπογραμμίζει πόσο γρήγορα έχουν μετατοπιστεί οι προτιμήσεις των επενδυτών προς τις εταιρείες που επωφελούνται από την ανάπτυξη της ΑΙ.

Αντικατοπτρίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι τύχες δύο ιαπωνικών γιγάντων έχουν αποκλίνει, καθώς οι μακροοικονομικές αντιξοότητες και οι γεωπολιτικές εντάσεις επιβαρύνουν την αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ η ευφορία της Τεχνητής Νοημοσύνης εδραιώνεται.

«Αυτό το γεγονός-ορόσημο συμβολίζει την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», τόνισε ο Καζουχίρο Σασάκι, επικεφαλής έρευνας στην Phillip Securities Japan Ltd.

«Έκτακτες συνθήκες αναδύονται γύρω από τις προσδοκίες για IPOs στις ΗΠΑ, πυροδοτώντας μια αναδιάρθρωση κεφαλαίων» συμπλήρωσε.

Η κεφαλαιοποίηση της ιαπωνικής εταιρείας κατασκευής τσιπ μνήμης Kioxia κυμαίνεται επίσης γύρω στα 40 τρισ. γεν, καθιστώντας την την τρίτη πιο πολύτιμη της Ιαπωνίας, ξεπερνώντας την Mitsubishi.