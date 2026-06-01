Ποσειδώνια-2026:-Στο-επίκεντρο-η-ελεύθερη-ναυσιπλοΐα-και-η-πράσινη-μετάβαση-της-ναυτιλίας

Με ισχυρά μηνύματα για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και την ανάγκη μιας ρεαλιστικής ενεργειακής μετάβασης, άνοιξε τις εργασίες της η διεθνής ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2026» στο εκθεσιακό κέντρο του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα, της προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνας Τραυλού, του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού International Maritime Organization, Arsenio Dominguez, και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας του Παναμά José Raúl Mulino Quintero.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και σημαντικών προκλήσεων για τις θαλάσσιες μεταφορές, με τους ομιλητές να αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο της ναυτιλίας στην εύρυθμη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Υπογράμμισε, ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την αρχή της ελεύθερης και απρόσκοπτης διέλευσης των πλοίων από τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς, προειδοποιώντας ότι οποιοσδήποτε περιορισμός ή οικονομική επιβάρυνση στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας, στις μεταφορές και στην παγκόσμια οικονομία.

Αναφέρθηκε επίσης στην πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, τονίζοντας ότι η απανθρακοποίηση αποτελεί κοινό στόχο, ο οποίος όμως πρέπει να υλοποιηθεί με ρεαλιστικούς όρους και χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Παράλληλα, υποστήριξε τη διατήρηση του φυσικού αερίου ως μεταβατικού καυσίμου και τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου για τις τεχνολογίες του μέλλοντος, στο πλαίσιο των συζητήσεων που διεξάγονται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των ναυτικών και η απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητες, επισημαίνοντας πως οι θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν ζωτικής σημασίας για την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, ώστε να αποφευχθούν εμπόδια στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.Ο Ευρωπαίος Επίτροπος χαρακτήρισε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου, προειδοποιώντας ότι πρακτικές εξαναγκασμού ή επιβολής περιορισμών σε διεθνή ύδατα δημιουργούν επικίνδυνα προηγούμενα για το παγκόσμιο εμπόριο και τη διεθνή ναυτιλία.

Παράλληλα, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του ναυτιλιακού τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία, σημειώνοντας ότι η ναυτιλία μεταφέρει περίπου το 80% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι θαλάσσιες εισαγωγές της υπερβαίνουν σε αξία το 1,3 τρισ. ευρώ ετησίως.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη στήριξη των επενδύσεων σε καθαρά καύσιμα, νέες τεχνολογίες και σύγχρονες λιμενικές υποδομές.

Αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, υπογράμμισε ότι τα νέα μέτρα που συζητούνται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό θα πρέπει να είναι δίκαια, ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, προστατεύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής και ελληνικής ναυτιλίας.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία της απανθρακοποίησης προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, βιομηχανίας, λιμένων και προμηθευτών καυσίμων, καθώς και τη διαθεσιμότητα κατάλληλων τεχνολογιών και οικονομικά προσιτών εναλλακτικών καυσίμων.

Από την πλευρά της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, επεσήμανε ότι η πορεία προς την απανθρακοποίηση πρέπει να στηριχθεί σε τεχνολογικά εφικτές και οικονομικά βιώσιμες λύσεις.

Υπογράμμισε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες επενδύουν ήδη σημαντικά κεφάλαια σε νέες τεχνολογίες και πλοία χαμηλότερων εκπομπών, ωστόσο η επιτυχία της μετάβασης εξαρτάται από την ανάπτυξη καυσίμων νέας γενιάς, την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών και τη λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κίνδυνος που δημιουργούν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις για τη διεθνή ναυτιλία και η ανάγκη προστασίας των ναυτικών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Arsenio Dominguez.

Ο επικεφαλής του IMO υπογράμμισε ότι η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες ναυτικοί εξακολουθούν να εργάζονται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Όπως ανέφερε, ο οργανισμός βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες χώρες προκειμένου να διασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες διέλευσης για τα εμπορικά πλοία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, προειδοποίησε για την αύξηση περιστατικών πειρατείας στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, αλλά και για τα προβλήματα που δημιουργούν οι παράνομες νηολογήσεις και η δραστηριότητα του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», ζητήματα που, όπως είπε, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του οργανισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στον μετασχηματισμό της ναυτιλίας μέσω της τεχνολογίας. Αναφέρθηκε στην προώθηση του νέου πλαισίου για τα αυτόνομα πλοία, στην ψηφιοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών και στην ανάγκη ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας, ώστε ο κλάδος να προσαρμοστεί με ασφάλεια στη νέα εποχή.

Σε ό,τι αφορά την απανθρακοποίηση, επανέλαβε ότι η ναυτιλία χρειάζεται παγκόσμιους κανόνες και συντονισμένες λύσεις, τονίζοντας ότι ο IMO επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για μια κατεξοχήν διεθνή βιομηχανία. Κλείνοντας, κάλεσε τη ναυτιλιακή κοινότητα να επενδύσει περισσότερο στους ναυτικούς, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης εξαρτάται πρωτίστως από τους ανθρώπους που υπηρετούν καθημερινά τη ναυτιλία.

Την ίδια ώρα, το μήνυμα ότι η ναυτιλία παραμένει αναντικατάστατος πυλώνας της διεθνούς οικονομίας έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος των Ποσειδωνίων, Θεόδωρος Βώκος, τονίζοντας ότι οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζουν να στηρίζουν το παγκόσμιο εμπόριο ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας. Όπως ανέφερε, η φετινή διοργάνωση καταγράφει ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κορυφαίου ναυτιλιακού κέντρου διεθνούς εμβέλειας.

Με περισσότερους από 2.200 εκθέτες, συμμετοχές από 83 χώρες και δεκάδες συνεδριακές εκδηλώσεις, τα Ποσειδώνια 2026 φιλοδοξούν να αποτελέσουν το βασικό σημείο συνάντησης της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας για τη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών της επόμενης ημέρας.