Πτώση-στις-ευρωαγορές-μετά-τη-νέα-κλιμάκωση-στη-Μέση-Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα τη Δευτέρα (1/6), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες παραβιάσεις μιας ολοένα και πιο εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και το ενδεχόμενο μιας πρότασης εξαγοράς της βρετανικής EasyJet.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίαση του νέου μήνα με πτώση περίπου 0,89% στις 620,43 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκερκιμένα, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,44% στις 24,994.13 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE έχασε 0,68% στις 10,338.95 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC κατέγραψε πτώση 0,45% στις 8,146.59 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΙΒΕΧ της Ισπανίας σημείωσε απώλειες 1,18% στις 18,145.60 μονάδες, ενώ ο ΜΙΒ του Μιλάνου έχασε 0,52% στις 49,775.16 μονάδες.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το απόγευμα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το ιρανικό κράτος, μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης «σταματά την ανταλλαγή μηνυμάτων» με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, μετά την τελευταία στρατιωτική κλιμάκωση του Ισραήλ στον Λίβανο. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν θα αποκλείσει πλέον «πλήρως» τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το φόντο, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 6%. Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας ενώθηκαν με τη Γαλλία στην καταδίκη της ανανεωμένης ισραηλινής επιθετικότητας στο Λίβανο.

«Η στρατιωτική κλιμάκωση του Ισραήλ στον Λίβανο έχει σκοτώσει και εκτοπίσει αμάχους, έχει καταστρέψει υποδομές και έχει περιορίσει τα περιθώρια για διπλωματία», έγραψε η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, στην πλατφόρμα X την Κυριακή, προσθέτοντας ότι «πρέπει να σταματήσει».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να «επεκτείνουν τις επιχειρήσεις» στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Δευτέρας ότι το Ιράν «θέλει πραγματικά να συνάψει συμφωνία», ενώ παράλληλα επιτέθηκε στους «Δημοκράτες και σε διάφορους φαινομενικά αντιπατριώτες Ρεπουμπλικάνους» επειδή, όπως είπε, κάνουν αρνητικά σχόλια «σε πρωτοφανή επίπεδα».

«Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε· όλα θα πάνε καλά στο τέλος – πάντα έτσι γίνεται!», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός κλάδος κινήθηκε αντίθετα από τη γενικότερη αρνητική τάση των αγορών, αφού η SoftBank Group δεσμεύτηκε να επενδύσει 45 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γαλλία μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της SoftBank ύψους 75 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επενδυτικές δεσμεύσεις προς τη Γαλλία.

Ο τεχνολογικός δείκτης Stoxx Europe έκλεισε με άνοδο 1,4%, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους EasyJet απάντησε τη Δευτέρα στις φήμες περί επικείμενης πρότασης εξαγοράς από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake, δηλώνοντας ότι δεν έχει λάβει καμία τέτοια προσέγγιση, αλλά ότι θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση εφόσον αυτή υποβληθεί.

Η μετοχή της EasyJet ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 10%. Ο όμιλος, ο οποίος χαρακτήρισε τον πιθανό χρόνο υποβολής μιας πρότασης από την Castlelake ως «ιδιαίτερα ευκαιριακό», έχει δει την τιμή της μετοχής του να υποχωρεί περισσότερο από 40% τα τελευταία πέντε χρόνια.