Ράλι-τεχνολογίας-στη-Νότια-Κορέα:-Νέα-«κορυφή»-για-τον-kospi-εν-μέσω-κρίσης-ΗΠΑ–Ιράν

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Οι μετοχές της Νότιας Κορέας σε νέα υψηλά εν μέσω μεικτών τάσεων στις ασιατικές αγορές, παρά τις επιφυλάξεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν.

Οι μετοχές της Νότιας Κορέας κατέγραψαν νέα υψηλά τη Δευτέρα, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία που τροφοδοτείται από τον τεχνολογικό κλάδο, παρά τη μεικτή εικόνα που επικράτησε στις υπόλοιπες αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού.

Ο βασικός δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,31%, ενώ η μετοχή της Samsung Electronics σημείωσε άνοδο άνω του 3%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε την ώρα που οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα το πρωί ότι το Ιράν «θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία», παρά τις αυξανόμενες εντάσεις και τα πρόσφατα στρατιωτικά επεισόδια στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Τραμπ επέκρινε τους πολιτικούς του αντιπάλους, αναφερόμενος σε «Δημοκράτες και διάφορους φαινομενικά μη πατριώτες Ρεπουμπλικανούς», τους οποίους κατηγόρησε ότι σχολιάζουν αρνητικά τις εξελίξεις.

«Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος — πάντα έτσι γίνεται!», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την ίδια στιγμή, οι ευρύτερες ασιατικές αγορές παρουσίασαν μεικτές επιδόσεις, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τόσο τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Η ισχυρή επίδοση της Νότιας Κορέας αποδόθηκε κυρίως στην άνοδο των τεχνολογικών μετοχών, με τη Samsung Electronics να πρωταγωνιστεί, συνεχίζοντας να επωφελείται από τη ζήτηση για προϊόντα τεχνολογίας και ημιαγωγών.