Ρωσία:-Αύξηση-11,5%-στις-εξαγωγές-lng-από-τον-Ιανουάριο-έως-τον-Μάιο

Οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 11,5% από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε 14,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, λόγω της αύξησης των προμηθειών από το νέο έργο Arctic LNG 2, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της LSEG τη Δευτέρα.

Μόνο τον Μάιο, οι συνολικές ρωσικές εξαγωγές LNG αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε 3,12 εκατομμύρια τόνους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο μηνιαίων αποστολών από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν καταγράφηκε ρεκόρ μηνιαίων εξαγωγών 3,2 εκατομμυρίων τόνων.

Οι προμήθειες από το Arctic LNG 2 έφτασαν τους 1,4 εκατομμύρια τόνους τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το έργο ξεκίνησε την παραγωγή τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά μπόρεσε να παραδώσει ένα πρώτο φορτίο στους τελικούς αγοραστές στην Κίνα μόνο τον περασμένο Αύγουστο λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι οι ρωσικές εξαγωγές LNG στην Ευρώπη από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 16,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τους 7,7 εκατομμύρια τόνους. Τον Μάιο, αυξήθηκαν σε περίπου 1,36 εκατομμύρια τόνους από 1,28 εκατομμύρια τόνους ένα χρόνο νωρίτερα.

Απαγόρευση εισαγωγών στην ΕΕ

Τον Ιανουάριο, οι χώρες της ΕΕ έδωσαν την τελική τους έγκριση για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027.

Οι συνολικές εξαγωγές από το εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Yamal της Novatek κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου αυξήθηκαν κατά 1,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τους 8,3 εκατομμύρια τόνους.

Το ασιατικής προέλευσης Sakhalin-2, που ελέγχεται από την Gazprom, εξήγαγε 4,7 εκατομμύρια τόνους τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, από 4,6 εκατομμύρια τόνους την ίδια περίοδο πέρυσι.

- Reuters