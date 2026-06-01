Σνάμπελ-(ΕΚΤ):-Δεν-μπορούμε-να-αγνοήσουμε-το-πληθωριστικό-σοκ

«Βλέπουμε παγκοσμίως ότι οι πιέσεις των τιμών αυξάνονται. Αυτό θα ασκήσει πληθωριστική πίεση ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο» προειδοποίησε.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Την άποψή της πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει τον πληθωριστικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι πιέσεις στις τιμές εξαπλώνονται πέρα ​​από την ενέργεια και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό επιδεινώνονται, εξέφρασε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Iζαμπέλ Σνάμπελ.

«Δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε αυτό το σοκ», υπογράμμισε το «γεράκι» της ΕΚΤ σε συνέδριο της Τράπεζας της Κορέας τη Δευτέρα στη Σεούλ. «Ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό αυξάνεται» πρόσθεσε.

Οι αναλυτές «κυκλώνουν» Ιούνιο και Σεπτέμβριο για νέες αυξήσεις επιτοκίων από ΕΚΤ

Η καταστροφή στις ενεργειακές υποδομές και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού έχει ήδη αλλάξει τη δυναμική των τιμών με πιο διαρκή τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορεί να χρειαστεί να αντιδράσουν ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιστεί αμέσως, σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί πόσες αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να χρειαστούν, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα συνεχίσουν να αξιολογούν τα εισερχόμενα δεδομένα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι πρόκειται για έναν ορισμένο αριθμό αυξήσεων και μετά θα έχει ολοκληρωθεί η πορεία σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής. Πρέπει πραγματικά να δούμε τι θα συμβεί» εξήγησε.

Υπογράμμισε επίσης πως το τρέχον σοκ διαφέρει από τις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις επειδή λειτουργεί όλο και περισσότερο ως παγκόσμιο σοκ ζήτησης, ενώ παράλληλα αυξάνει το κόστος παραγωγής διεθνώς.

«Βλέπουμε παγκοσμίως ότι οι πιέσεις των τιμών αυξάνονται. Αυτό θα ασκήσει πληθωριστική πίεση ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο» προειδοποίησε.