«Στον τρελό κόσμο του Τραμπ η Ε.Ε. γίνεται πιο ελκυστική» – Πώς η Νορβηγία αλλάζει στάση

Η Νορβηγία, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που παραμένουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τη στενή οικονομική της σύνδεση με αυτήν, αρχίζει να επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times, η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η αυξανόμενη αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και οι νέες ανησυχίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αναζωπυρώνουν μια συζήτηση που για δεκαετίες θεωρούνταν πολιτικά τοξική στη σκανδιναβική χώρα.

Οι δύο απορρίψεις που σημάδεψαν τη χώρα

Η Νορβηγία απέρριψε δύο φορές την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1972 και το 1994. Και στις δύο περιπτώσεις, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι ανησυχίες για την αλιεία και τη γεωργία, κλάδοι που θεωρούνταν ότι θα έχαναν μέρος της αυτονομίας τους υπό το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Έσπεν Μπαρθ Έιντε, μιλώντας στους Financila Times παραδέχεται ότι οι συζητήσεις εκείνης της περιόδου υπήρξαν τόσο έντονες ώστε «διέλυσαν οικογένειες και γάμους», αφήνοντας, όπως χαρακτηριστικά είπε, ένα είδος «πολιτικού μετατραυματικού στρες» στην κοινωνία.

Ένας κόσμος πολύ διαφορετικός από το 1994

Παρότι η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ε.Ε., συμμετέχει στην ενιαία αγορά μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, απολαμβάνοντας πρόσβαση στο μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ του κόσμου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Νορβηγό υπουργό Εξωτερικών, ο κόσμος που υπήρχε όταν ελήφθησαν οι αποφάσεις του παρελθόντος έχει αλλάξει ριζικά.

Όπως υποστηρίζει, η σημερινή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, εμπορικούς πολέμους, γεωπολιτική αβεβαιότητα και νέες προκλήσεις ασφαλείας. Σε αυτό το περιβάλλον, οι τομείς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που η Νορβηγία είχε επιλέξει να μείνει εκτός –όπως η εμπορική πολιτική και η τελωνειακή ένωση– αποκτούν πλέον μεγαλύτερη σημασία. «Στον τρελό κόσμο του Τραμπ η Ε.Ε. μοιάζει πιο ελκυστική» λέει στη βρετανική εφημερίδα.

Οι δασμοί και η «άβολη» θέση του Όσλο

Οι αμερικανικοί δασμοί και οι εμπορικές διαμάχες ανέδειξαν ένα από τα βασικά μειονεκτήματα του σημερινού καθεστώτος.

Η Νορβηγία συμμετέχει στην ενιαία αγορά, αλλά δεν έχει λόγο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλους μεγάλους εμπορικούς εταίρους.

Αυτό, όπως εξηγούν οι FT, σημαίνει ότι επηρεάζεται από τις αποφάσεις χωρίς να συμμετέχει στη λήψη τους, γεγονός που ενισχύει τη συζήτηση για το κατά πόσο το σημερινό μοντέλο παραμένει επαρκές.

Η ασφάλεια αλλάζει τις ισορροπίες

Καθοριστικός παράγοντας είναι και η ασφάλεια.

Η αυξανόμενη έμφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άμυνα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει καταστήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο ελκυστικό για χώρες που βρίσκονται εκτός του μπλοκ αλλά συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ.

Στη Νορβηγία έχουν προκαλέσει ανησυχία οι συζητήσεις γύρω από τη Γροιλανδία, αλλά και η στρατηγική σημασία του αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ στην Αρκτική, περιοχή όπου η Ρωσία διατηρεί έντονο ενδιαφέρον.

Η αίσθηση ότι οι παραδοσιακές αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται δεδομένες ενισχύει τα επιχειρήματα όσων ζητούν στενότερη ενσωμάτωση στην Ευρώπη.

Το βλέμμα στην Ισλανδία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Ισλανδίας, η οποία εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Βρυξέλλες έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για τον αλιευτικό τομέα της χώρας, ένα ζήτημα που παρακολουθεί στενά το Όσλο.

Εάν η Ισλανδία εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους για την αλιεία, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει και το κλίμα στη Νορβηγία, όπου το συγκεκριμένο θέμα παραμένει πολιτικά ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Η κοινή γνώμη δεν έχει πει ακόμη το «ναι»

Παρά τις νέες συζητήσεις, η προοπτική ενός νέου δημοψηφίσματος δεν φαίνεται άμεση.

Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Νορβηγών δεν υποστηρίζει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ακόμη και στελέχη που τάσσονται υπέρ της συμμετοχής αναγνωρίζουν ότι δεν έχει ωριμάσει η στιγμή για μια νέα αναμέτρηση στις κάλπες.

Ωστόσο, η γεωπολιτική πραγματικότητα αλλάζει γρήγορα. Και όπως παραδέχονται πλέον ανοιχτά κορυφαίοι Νορβηγοί αξιωματούχοι, ένας κόσμος που γίνεται ολοένα πιο αβέβαιος αναγκάζει τη χώρα να επανεξετάσει επιλογές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν οριστικά κλεισμένες.