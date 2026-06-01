ΣΥΡΙΖΑ:-Να-ζητηθούν-εξηγήσεις-από-την-αλβανική-κυβέρνηση-για-τα-γεγονότα-στο-Ζβέρνετς

«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα γεγονότα στην πόλη Ζβέρνετς στην Αλβανία προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση.

«Ο απόλυτος σεβασμός από την αλβανική κυβέρνηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και του κράτους δικαίου, αποτελούν, εξάλλου, προϋποθέσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ», προσθέτει.

«Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις από την πρεσβεία της Αλβανίας στην Ελλάδα», καταλήγει η ανακοίνωση.

