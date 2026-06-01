Το «θηρίο» γράφει νέα ρεκόρ κερδοφορίας

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έφερε για τη Cenergy Holdings (CENER) μία από τις πιο αποδοτικές τριμηνιαίες επιδόσεις που έχει εμφανίσει τα τελευταία χρόνια. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 511 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5%, όμως η μεγάλη μεταβολή πέρασε στα περιθώρια και στην τελική γραμμή κερδών. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 100,4 εκατ. ευρώ με άνοδο 33%, το EBIT ανέβηκε κατά 49% στα 103,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων εκτινάχθηκαν κατά 81% στα 74,1 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο κέρδους άγγιξε το 14,5%, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό για εταιρεία βαριάς βιομηχανίας.

Οι επενδύσεις στις νέες γραμμές παραγωγής περνούν πλέον με μεγαλύτερη ένταση στην κερδοφορία του ομίλου, ιδιαίτερα στο κομμάτι των υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης. Η πλήρης αξιοποίηση της νέας δυναμικότητας στα υποθαλάσσια καλώδια άρχισε να περνά στα margins του ομίλου, οδηγώντας το περιθώριο α-EBITDA στο 19,7%, από 15,5% πριν από έναν χρόνο, αν και η διοίκηση αναφέρει ότι αναμένεται μέσα στο έτος να εξομαλυνθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Στα projects που εκτελούνται αυτή τη στιγμή βρίσκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες ενεργειακές διασυνδέσεις της Ευρώπης, ανάμεσα στις οποίες τα Baltyk II & III, το Hornsea 3, το Princess Elisabeth και το Gennaker. Τα συγκεκριμένα έργα ανεβάζουν την προστιθέμενη αξία του χαρτοφυλακίου και μεταφέρουν την εταιρεία σε συμβόλαια υψηλότερων αποδόσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η αναφορά στα data centers. Η διοίκηση καταγράφει άνοδο ζήτησης σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ανάπτυξης μεγάλων computing υποδομών. Για αρκετούς επενδυτές, αυτή είναι ίσως η πιο ουσιαστική προσθήκη στο report, καθώς επεκτείνει το growth profile του ομίλου πέρα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την ίδια στιγμή, το ανεκτέλεστο έργων παραμένει στα 3,3 δισ. ευρώ, παρά την έντονη παραγωγική δραστηριότητα, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός νέων συμβάσεων συνεχίζει να τροφοδοτεί τον όμιλο με πολυετή ορατότητα εσόδων.

Η κατασκευή της μονάδας στη Βαλτιμόρη και η εξαγορά του εργοστασίου LSAW στο Hartlepool συνθέτουν πλέον έναν όμιλο με παρουσία σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο σε μια περίοδο όπου τα ενεργειακά δίκτυα, το LNG, το CCS και οι υποδομές υδρογόνου απορροφούν ολοένα μεγαλύτερα κεφάλαια.

Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο EBITDA για το 2026 στα 370 έως 400 εκατ. ευρώ. Με βάση την επίδοση του πρώτου τριμήνου, η συζήτηση στην αγορά μεταφέρεται πλέον στο πόσο ψηλά μπορεί να κινηθεί η νέα “κανονικότητα” κερδοφορίας του “θηρίου”. Διαγραμματικά η μετοχή θέλει να διαμορφώσει πρώτα μια ισχυρή βάση αγοραστών πάνω από τα 22 ευρώ, ώστε να δοκιμάσει να διασπάσει την αντίσταση των 26,50 ευρώ και να κινηθεί προς τα 28.

June 1, 2026