Το-κρίσιμο-καλοκαίρι-που-θα-αναδιατάξει-το-πολιτικό-σκηνικό

Έμπειροι κοινοβουλευτικοί, στελέχη της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης αναρωτιούνται τι θα συμβεί αν και ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού τάραξαν τα νερά στο χώρο της αντιπολίτευσης και τυχόν κίνηση του πρώην πρωθυπουργού θα αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο γενικά στη «δεξιά πολυκατοικία», αλλά και στη γαλάζια παράταξη.

Αν η είσοδος νέων δυνάμεων αυξήσει τη συμμετοχή στις επόμενες κάλπες σαφώς και θα επηρεάσει το ποσοστό του πρώτου. Αυτή τη στιγμή, πάντως το ερώτημα που τίθεται είναι με ποιον αντίπαλο θα δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών η Νέα Δημοκρατία. Για να ξεχωρίσει κάποιος θα πρέπει να έχει μια διακριτή διαφορά από τον τρίτο.

Τα «κλειδιά» των εξελίξεων σε κάθε περίπτωση κρατούν οι αναποφάσιστοι.

Η σύγκρουση του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη θα είναι σφοδρή. Η ηγεμονία της κεντροαριστεράς αποτελεί ζήτημα πολιτικής επιβίωσης για τους αρχηγούς των δυο κομμάτων. Στην Αμαλίας αισθάνονται ικανοποίηση από τη δυναμική που φαίνεται να αποκτά το κόμμα κατακτώντας τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, ενώ από το ΠΑΣΟΚ συνιστούν υπομονή. Περιμένουν να κάτσει η «σκόνη» που έχει σηκωθεί υπενθυμίζοντας πως πριν μερικούς μήνες και η Πλεύση Ελευθερίας εμφανιζόταν να κατέχει τη δεύτερη θέση.

Το γεγονός, πάντως, πως η Χαριλάου Τρικούπη δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που της δόθηκαν από το καλοκαίρι του 2023 και μετά να «καθαρίσει» το τοπίο στο πεδίο του προοδευτικού χώρου ενδεχομένως να το βρει μπροστά της.

Η αλήθεια είναι πως η σύγκρουση ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ θα είναι «μαραθώνιος» και όχι «σπριντ». Είναι σημαντικό πως ο Αλέξης Τσίπρας κερδίζει το παιχνίδι των πρώτων εντυπώσεων, ωστόσο και το ΠΑΣΟΚ με έτοιμο πρόγραμμα και δομές θα κάνει τα πάντα για να δείξει πως είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να ελέγξει την κυβέρνηση.

Η είσοδος δυο νέων κομμάτων επηρεάζει και τους μικρότερους της Βουλής. Θα αντέξουν η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ να παραμείνουν κοντά στη ζώνη του 10% που ουσιαστικά όλο το προηγούμενο διάστημα δεν τους έβγαζε από το κυνήγι της δεύτερης θέσης;

Τα πρώτα δείγματα δείχνουν πως αυτό θα είναι δύσκολο. Ο Αλέξης Τσίπρας πιέζει πολύ τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και λιγότερο τον Δημήτρη Κουτσούμπα. H Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να αντλεί δυνάμεις από τον Κυριάκο Βελόπουλο με τους δυο να δίνουν σκληρή μάχη στη Βόρεια Ελλάδα όπου εμφανίζονται πιο ισχυροί.

Η ζώνη του 3%

Το ίδιο θολό είναι το τοπίο και για τις δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στη ζώνη του 3% ή παλεύουν να τη φτάσουν. Για τη Νίκη, τη Φωνή Λογικής, το ΜέΡΑ25 και τη Νέα Αριστερά τίποτα δεν θα είναι εύκολο.

Για την Πατησίων αναμένονται εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα με ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από την «ομάδα Χαρίτση». Το πρέσινγκ θα είναι σκληρό και χρειάζονται μια δυνατή ώθηση για να ξεχωρίσουν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση. Αν αποφασίσει να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία το «εισιτήριο» για τη Βουλή θα δοθεί μετά από σκληρή μάχη και απέναντι στον ιδρυτή του.

Ούτε και η συμπόρευση, όμως, με τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτονόητη, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως δεν συνεργάζεται με υπάρχοντα κόμματα. Στην Κουμουνδούρου κρίσιμη θα είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο.

