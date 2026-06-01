Το πράσινο μαγείρεμα του Πεκίνου: Όταν η Κίνα μειώνει τις εκπομπές με… αλλαγή στον τρόπο μέτρησης

Σε αντίθεση με τους πράσινους ριζοσπάστες της Δύσης, η Κίνα δεν δείχνει διατεθειμένη να θυσιάσει την οικονομία της για να τηρήσει τις κλιματικές της δεσμεύσεις. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το Πεκίνο διστάζει να «μαγειρέψει» τα στοιχεία των εκπομπών άνθρακα, ώστε να πείσει τους δυτικούς ακτιβιστές ότι γίνεται πιο πράσινο.

Στις διασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα, στην Κοπεγχάγη το 2009 και στο Παρίσι το 2015, το Πεκίνο είχε δεσμευθεί για σημαντική μείωση της ποσότητας άνθρακα που εκπέμπει η Κίνα ανά δολάριο ΑΕΠ — δηλαδή της λεγόμενης έντασης άνθρακα. Οι επόμενοι εθνικοί σχεδιασμοί επανέλαβαν αυτόν τον στόχο.

Μόνο που τα κινεζικά στατιστικά στοιχεία έδειχναν εδώ και καιρό ότι η χώρα κινδύνευε να μείνει πολύ μακριά από την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης. Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο επικεφαλής του υπουργείου Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Κίνας παραδέχθηκε ότι «ο έλεγχος της έντασης των εκπομπών άνθρακα είναι δύσκολος».

Και ξαφνικά, τον Μάρτιο, η Κίνα ανακοίνωσε ότι πέτυχε μείωση 17,7% στην ένταση άνθρακα μεταξύ 2020 και 2025 — ελάχιστα κάτω από τον στόχο του 18%. Τα προηγούμενα επίσημα στοιχεία έδειχναν μείωση μόλις 12,4% για την ίδια περίοδο. Η διαφορά εντοπίστηκε από τον Lauri Myllyvirta, του μη κερδοσκοπικού Centre for Research on Energy and Clean Air, ο οποίος ανέλυσε την υπόθεση και εξήγησε τι συνέβη.

Όπως γράφει σε έκθεσή του στο Carbon Brief, «είναι σαφές ότι υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Κίνα μετρά την ένταση άνθρακα, ειδικά ως προς το ποιες κατηγορίες εκπομπών περιλαμβάνονται». Μια υποσημείωση στην τελευταία στατιστική ανακοίνωση της Κίνας δείχνει επίσης ότι ο ορισμός του δείκτη άλλαξε.

Προηγουμένως, η Κίνα υπολόγιζε όλη την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων όταν μετρούσε την ένταση άνθρακα. Με τη νέα μέθοδο, επιλέγει εκ των υστέρων ποιες εκπομπές θα μετρήσουν και ποιες όχι. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία είναι η εξαίρεση ορισμένων εκπομπών από τη χημική παραγωγή ή την παραγωγή πλαστικών — δύο κλάδων που γνωρίζουν ισχυρή ανάπτυξη.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με τον Myllyvirta, «ουσιαστικά μειώνει στο μισό τον ρυθμό αύξησης των εκπομπών CO₂ της Κίνας τα τελευταία πέντε χρόνια». Με μια απλή αλλαγή στον τρόπο καταγραφής, το Πεκίνο δημιούργησε ένα στατιστικό κενό περίπου ίσο με τις συνολικές εκπομπές της Νότιας Κορέας ή της Γερμανίας.

Το 2022, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε δηλώσει ότι οι στόχοι για τον άνθρακα δεν πρέπει να επιτυγχάνονται εις βάρος της ενεργειακής και επισιτιστικής ασφάλειας ή της «κανονικής ζωής» των Κινέζων πολιτών. Ας το ακούσουν αυτό οι κλιματικοί φανατικοί στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, οι οποίοι συχνά παρουσιάζουν τις κινεζικές επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια και στα ηλεκτρικά οχήματα ως απόδειξη ότι ακόμη και η Κίνα έχει υιοθετήσει πλήρως την πράσινη ατζέντα τους.

Την επόμενη φορά, λιγότερη αφέλεια και περισσότερη επαλήθευση.

Με πληροφορίες απο wsj.com