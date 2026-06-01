Το-«φαραωνικό»-σχέδιο-του-γαμπρού-του-Τραμπ-για-τουριστικό-θέρετρο-4-δισ.-ευρώ-στην-αλβανική-Ριβιέρα:-Γιατί-αντιδρά-η-ελληνική-εθνική-μειονότητα

Τα τελευταία χρόνια η Αλβανία επιχειρεί να αλλάξει πρόσωπο και από χώρα της διαφθοράς και της ανέχειας, να μετατραπεί σε μια χώρα με πολυτελή τουρισμό, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλους αντίστοιχους προορισμούς. Τα εντυπωσιακής ομορφιάς τοπία προσέλκυσαν γρήγορα επενδυτές, όμως τον ενθουσιασμό τους δεν τον… συμμερίζονται όλοι.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Έχουν περάσει μόλις λίγες ώρες από τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στο Zvërnec της Αλβανίας και η ένταση γύρω από τη δημιουργία ενός τουριστικού θέρετρου, που αποτελεί ένα από τα πλέον μεγαλεπήβολα σχέδια των Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκας Τραμπ, δεν λέει να καταλαγιάσει.

Η Σβέρνιτσα (Zvërnec) δεν αποτελεί πλέον θέμα για μια τοπική διαμάχη ανάμεσα σε κατοίκους της Αλβανίας, αλλά έχει πάρει και διεθνείς διαστάσεις.

Οι ομογενείς αντιδρούν και διαμαρτύρονται για το συγκεκριμένο τουριστικό θέρετρο και οι διαμαρτυρίες τους αφορούν το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μια από τις πλέον ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της αλβανικής Ριβιέρας ενώ υπάρχουν και φόβοι για τις περιουσίες της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Γιατί αντιδρούν οι κάτοικοι

Όσον αφορά όμως τους Έλληνες ομογενείς, το θέμα δεν έχει μόνο μια διάσταση, αυτή της προστασίας μιας ευαίσθητης περιβαλλοντικά περιοχής. Οι ομογενείς εκφράζουν την ανησυχία πως αν η περιοχή παρουσιάσει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, θα αλλοιωθεί πλήρως ο χαρακτήρας της και θα ενταθούν οι πιέσεις γύρω από τις ιδιοκτησίες τους, οι οποίες ανήκουν επί πολλές γενιές σε οικογένειες της μειονότητας.

Η εταιρεία πίσω από την κατασκευή του έργου

Η ανάπτυξη του έργου φέρεται να είναι ανατεθειμένη στην εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία σχετίζεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ, η Ιβάνκα Τραμπ και επιχειρηματίες από το Κατάρ. Το συγκεκριμένο όμως έργο, φαίνεται πως είναι απλά ένα κομμάτι του παζλ στο ευρύτερο σχέδιο των Κούσνερ και Τραμπ.

Το ζευγάρι φέρεται να φιλοδοξεί να φτιάξει ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα τουριστικά projects που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη αλβανική Ριβιέρα. Να σημειωθεί πως ο επενδυτικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου project ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μέρος του νησιού Σαζάν που τράβηξε το ενδιαφέρον των Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκας Τραμπ

Το ταξίδι στην Αλβανία

Η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, το 2021 βρέθηκαν για διακοπές με τη θαλαμηγό τους στα παράλια της Αλβανίας. Εκεί, φαίνεται πως τους προσέλκυσε το ενδιαφέρον το νησί Σάζαν. Πρόκειται για μια έκταση στρατηγικής σημασίας στην είσοδο του κόλπου της Αυλώνας που επί δεκαετίες λειτουργούσε ως στρατιωτική βάση.

Τα απομεινάρια εκείνης της εποχής, ακόμα θυμίζουν το συγκεκριμένο παρελθόν. Αυτό όμως, δεν πτόησε το ζευγάρι, το οποίο μετά τις διακοπές του, συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα, ο οποίος του παρουσίασε τρόπους αξιοποίησης του.

Και μπορεί ο διεθνής αλλά και ο αλβανικός τύπος, να συνδέει το έργο του Ζβέρνετς με τα ευρύτερα επιχειρηματικά σχέδια του Κούσνερ στην Αλβανία, ωστόσο, τα διαθέσιμα εταιρικά στοιχεία δεν εμφανίζουν τον ίδιο ή εταιρείες συμφερόντων του ως άμεσους μετόχους της Zvërnec South Adriatic Development.