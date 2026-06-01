Φλέγεται-η-Μέση-Ανατολή:-Αμερικανικοί-βομβαρδισμοί-στα-Στενά-του-Ορμούζ,-ιρανικό-χτύπημα-σε-στρατιωτική-βάση-ενώ-ο-Τραμπ-βλέπει-καλή-συμφωνία-για-τις-ΗΠΑ

Η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας από Κυριακή προς Δευτέρα, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν νέες στρατιωτικές επιθέσεις. Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν ακόμη ένα επεισόδιο στην εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ, την ώρα που οι προσπάθειες για πολιτική λύση και τερματισμό της σύγκρουσης εξακολουθούν να μην αποδίδουν αποτέλεσμα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που έκαναν λόγο για πρόσθετες απαιτήσεις της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη φαίνεται να απομακρύνουν το ενδεχόμενο άμεσης συμφωνίας. Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν να ανατρέψουν το κλίμα αισιοδοξίας που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες έπειτα από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ και όσους είναι μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέο γύρο «αμυντικών» επιθέσεων στο νότιο Ιράν το Σάββατο και την Κυριακή. Πρόκειται για την τρίτη αντίστοιχη επιχείρηση μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom) στην πλατφόρμα X, οι βομβαρδισμοί επικεντρώθηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις ελέγχου ραντάρ και drones στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ.

Η Centcom υποστήριξε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα».

Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση των αμερικανικών επιθέσεων, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε δική τους στρατιωτική ενέργεια, βάζοντας στο στόχαστρο βάση η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις εναντίον της ιρανικής επικράτειας.

Στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν διευκρινίστηκε η ακριβής τοποθεσία της βάσης που δέχθηκε την επίθεση.

Ο στρατός του Κουβέιτ, από την πλευρά του, ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπιζε επίθεση με drones και πυραύλους και σειρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα.

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν ήδη ανταλλάξει κατηγορίες την Πέμπτη για παραβίαση της εκεχειρίας – σε ισχύ από τις 8 Απριλίου – μετά από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν και μια επίθεση στο Κουβέιτ.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από μια ισραηλινο-αμερικανική επίθεση στο Ιράν, ενώ Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο πόλεμος, που έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς, έχει προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια οικονομία, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ενώ ΗΠΑ και Ιράν φαίνονταν τις τελευταίες ημέρες να προσεγγίζουν μία συμφωνία, οι New York Times έγραψαν το Σαββατοκύριακο ότι ο Τραμπ σκλήρυνε τους όρους της πρότασής του και έστειλε νέα εκδοχή του κειμένου στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Τραμπ επιδιώκει μεγαλύτερη αυστηρότητα στην θέση της Ουάσινγκτον, κυρίως στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Το CBS News μετέδωσε χθες βράδυ ότι η νέα πρόταση των ΗΠΑ περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες με ρήτρες που προβλέπουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ένα πλαίσιο για επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε την βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», προειδοποίησε χθες ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ.

Το Ιράν, το οποίο διεκδικεί το δικαίωμά του να διατηρήσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα για μη πυρηνικούς σκοπούς, αρνείται επανειλημμένα ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρά τις υποψίες που εκφράζουν ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες. Προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα σε μεταγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με την Ουάσινγκτον και θεωρεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις σε οποιαδήποτε συμφωνία συνομολογηθεί με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτηση στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας «δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα» και αυτό «με πολύ αυστηρούς όρους».

Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει με δηλωμένο στόχο να «εξαλείψει» τη φιλοϊρανική σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Σε αυτό το πολεμικό μέτωπο, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προελαύνει στον νότιο Λίβανο, όπου εξαπολύσει καθημερινές νέες στρατιωτικές επιθέσεις, και η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις της, ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ, παρά την εκεχειρία που ισχύει θεωρητικά από τις 17 Απριλίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, στρατηγικής σημασίας ακρόπολης που προσφέρει έλεγχο επί του νοτίου Λιβάνου και του βορείου Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά που οι ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο του κάστρου που κατασκευάσθηκε τον 12ο αιώνα από τους Σταυροφόρους, από την αποχώρησή τους από τον νότιο Λίβανο τον Μάιο 2000 έπειτα από κατοχή 18 ετών.

Παράλληλα, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Axios που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο πρόεδρος Αούν εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση, ωστόσο ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αργά σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.