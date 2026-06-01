Φλόριντα: Η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που μηνύει την OpenAI και τον Sam Altman – Το «κατηγορώ» των 83 σελίδων

Σε μια κίνηση που κλιμακώνει τη σύγκρουση γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, η πολιτεία της Φλόριντα έγινε η πρώτη στις ΗΠΑ που καταθέτει αγωγή κατά της OpenAI και προσωπικά κατά του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Όλτμαν (Sam Altman).

Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα από τον γενικό εισαγγελέα της Φλόριντα, Τζέιμς Ούτμαϊερ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η OpenAI διέθεσε εν γνώσει της στην αγορά ένα μη ασφαλές προϊόν, αγνοώντας προειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους προς τους χρήστες.

Στο κείμενο των 83 σελίδων, η πολιτεία υποστηρίζει ότι το ChatGPT έχει επιτρέψει ή διευκολύνει επικίνδυνες συμπεριφορές, από την υποβοήθηση μαζικών δολοφόνων έως την ενθάρρυνση αυτοκτονικών σκέψεων, ενώ παράλληλα κατηγορεί την εταιρεία ότι υπονομεύει την κριτική σκέψη των χρηστών και δημιουργεί εθισμό σε ανηλίκους μέσω ενός συστήματος που «προσποιείται ανθρώπινη συμπόνια».

«Ακόρεστη επιδίωξη κέρδους»

Σύμφωνα με την αγωγή, οι φερόμενες βλάβες συνδέονται με την προσπάθεια της OpenAI να κυριαρχήσει στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτή η σειρά βλαβών τροφοδοτείται από την αχόρταγη επιδίωξη των εναγομένων να κερδίσουν την κούρσα εξοπλισμών της τεχνητής νοημοσύνης και να συσσωρεύσουν τεράστιες περιουσίες, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν τους κινδύνους του ChatGPT», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δικόγραφο.

Η πολιτεία ζητεί δικαστική παρέμβαση προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες της Φλόριντα από αυτό που περιγράφει ως «επικίνδυνη δημόσια όχληση», ενώ επιχειρεί να αποδώσει προσωπικές ευθύνες και στον Σαμ Όλτμαν για τις φερόμενες ζημίες που προκλήθηκαν στους κατοίκους της πολιτείας.

Στο φόντο η έρευνα για το μακελειό στο Florida State University

Η νέα αγωγή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη ποινικής έρευνας από το γραφείο του Ούτμαϊερ σχετικά με τον πιθανό ρόλο του ChatGPT σε πολύνεκρη επίθεση στο Florida State University.

Ο γενικός εισαγγελέας είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι εξετάζει κατά πόσο το chatbot χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό της επίθεσης, η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Παράλληλα, η οικογένεια ενός από τα θύματα έχει ήδη καταθέσει ξεχωριστή αγωγή κατά της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι ο δράστης χρησιμοποίησε το ChatGPT για να σχεδιάσει την επίθεση και να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με μαζικές δολοφονίες και στόχους υψηλής τρωτότητας.

Αυξάνονται οι πιέσεις προς τις εταιρείες AI

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα νομικών και πολιτικών πιέσεων προς τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Νομοθέτες, ρυθμιστικές αρχές και οργανώσεις δημοσίου συμφέροντος εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερες ανησυχίες για τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των chatbot, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες καταναλωτικές τεχνολογίες παγκοσμίως.

Μέχρι στιγμής, η OpenAI δεν έχει σχολιάσει τη νέα αγωγή. Σε προηγούμενες υποθέσεις έχει απορρίψει αντίστοιχες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει συνεχώς τα συστήματα ασφαλείας της και ότι τα μοντέλα της εκπαιδεύονται ώστε να απορρίπτουν αιτήματα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν πράξεις βίας ή άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές.

– - Wall Street Journal