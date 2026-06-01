cnn:-Το-Ιράν-αποκατέστησε-τις-ζημιές-στις-περισσότερες-εισόδους-των-υπόγειων-πυραυλικών-του-εγκαταστάσεων,-είναι-έτοιμο-για-νέα-χτυπήματα

Το Ιράν φαίνεται να βρίσκεται σε θέση να εξαπολύσει πολύ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, καθώς έχει προχωρήσει με ταχύ ρυθμό στην αποκατάσταση των υπόγειων πυραυλικών εγκαταστάσεών του, που είχαν πληγεί από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων που επικαλείται το CNN, η Τεχεράνη κατάφερε να αντιμετωπίσει τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι αεροπορικές επιδρομές, χρησιμοποιώντας απλό εξοπλισμό, όπως μπουλντόζες, φορτωτές και ανατρεπόμενα φορτηγά. Οι εξελίξεις αυτές, σύμφωνα με ειδικούς, αναδεικνύουν τα όρια της αμερικανικής στρατηγικής, που βασίζεται κυρίως στην καταστροφή των εισόδων των υπόγειων εγκαταστάσεων.

Για εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδίωκαν να περιορίσουν την πρόσβαση του Ιράν στις υπόγειες πυραυλικές του βάσεις, καταστρέφοντας δρόμους και θάβοντας τις εισόδους των σηράγγων κάτω από τόνους ερειπίων.

Ωστόσο, οι νέες εικόνες δείχνουν ότι η ιρανική πλευρά έχει καταφέρει να αποκαταστήσει μεγάλο μέρος των ζημιών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της χώρας δεν μπορούν να εξουδετερωθούν απλώς με την παρεμπόδιση της πρόσβασης στις υπόγειες εγκαταστάσεις.

«Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλο απόθεμα πυραύλων»

Παρότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες και μήνες διαπραγματεύσεων μέχρι την οριστικοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες πυραυλικών επιθέσεων.

«Το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους όσο διαθέτει εκτοξευτές και πληρώματα, ακόμη και αν η παραγωγή έχει διακοπεί», δήλωσε ο Σαμ Λερ, ερευνητής του Κέντρου Μελετών Μη Διάδοσης James Martin.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τους εκτοξευτές να εξοπλιστούν με το μεγάλο απόθεμα πυραύλων που εξακολουθούν να διαθέτουν οι Ιρανοί», πρόσθεσε.

Στη βάση πυραύλων της Ντεζφούλ, οι δορυφορικές εικόνες της 12ης Μαΐου έδειξαν ότι τέσσερις από τις πέντε εισόδους του υπόγειου συγκροτήματος είχαν ήδη ανοίξει ξανά, ενώ μόνο μία παρέμενε αποκλεισμένη.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, τα συνεργεία αποκατάστασης εργάζονταν υπό συνεχή απειλή νέων βομβαρδισμών, καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ στόχευαν συχνά ακόμη και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για τις εκσκαφές.

Παρά τις δυσκολίες, η Τεχεράνη συνέχισε να εκτοξεύει πυραύλους καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αν και με σημαντικά μειωμένο ρυθμό. Μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε πριν από περισσότερες από επτά εβδομάδες, οι εργασίες αποκατάστασης επιταχύνθηκαν αισθητά.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, το Ιράν έχει πλέον αποκαταστήσει 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων που είχαν πληγεί σε 18 διαφορετικές υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις.

Αποκατάσταση δρόμων και κρίσιμων υποδομών

Πέρα από τις εισόδους των σηράγγων, η Τεχεράνη έχει επισκευάσει και άλλα τμήματα των βάσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν βομβαρδίσει δρόμους πρόσβασης προκειμένου να αποτρέψουν τη μετακίνηση κινητών εκτοξευτών πυραύλων. Νεότερες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι κρατήρες έχουν πλέον καλυφθεί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι δρόμοι έχουν ασφαλτοστρωθεί εκ νέου.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην επίτευξη τακτικών επιτυχιών και η προσωρινή αχρήστευση των ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα», δήλωσε ο Λερ.

«Αν όμως αυτή η επιτυχία δεν συνοδεύεται από σαφείς στρατηγικούς στόχους και ρεαλιστικό σχέδιο νίκης, τότε μπορεί να μετατραπεί σε στρατηγική αποτυχία», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο δεν σχολίασε ευθέως τα ευρήματα της ανάλυσης. Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας επανέλαβε μόνο ότι «ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα τα μέσα που απαιτούνται για να επιχειρεί στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος».

Ένας από τους βασικούς στόχους του πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι η καταστροφή του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου αποτελούσε έναν από τους βασικούς στόχους του πολέμου.

Σε ανάρτησή του τον Μάρτιο στην πλατφόρμα Truth Social είχε συμπεριλάβει την «πλήρη εξουδετέρωση των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων, των εκτοξευτών και κάθε σχετικής υποδομής» μεταξύ των πέντε βασικών στρατηγικών στόχων της εκστρατείας.

Το δίκτυο υπόγειων πυραυλικών βάσεων του Ιράν, το οποίο κατασκευάζεται εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, προσφέρει σημαντική προστασία στα οπλικά συστήματα της χώρας.

Πολλές από τις εγκαταστάσεις βρίσκονται κάτω από εκατοντάδες μέτρα βράχου, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις στρατιωτικές επιλογές για την καταστροφή τους.

Στην αρχική φάση της σύγκρουσης, ΗΠΑ και Ισραήλ επικεντρώθηκαν στις εισόδους των εγκαταστάσεων και στην αναζήτηση κινητών εκτοξευτών, γεγονός που περιόρισε αισθητά τις ιρανικές επιθέσεις.

Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, θάβοντας τις περισσότερες εισόδους κάτω από τεράστιους όγκους ερειπίων και καταστρέφοντας οδικές συνδέσεις και εξοπλισμό.

Οι εκτιμήσεις για τα εναπομείναντα αποθέματα

Ειδικοί εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περίπου 1.000 πυραύλους αποθηκευμένους στις υπόγειες εγκαταστάσεις του.

Κατά την άποψή τους, το απόθεμα αυτό είναι απίθανο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από επιθέσεις που επικεντρώθηκαν στην επιφάνεια του εδάφους.

Ο Τιμούρ Καντίσεφ, ερευνητής του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη και την Πολιτική Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, σημείωσε ότι το Ιράν προετοιμαζόταν επί δύο δεκαετίες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Προετοιμάζονταν για αυτό το είδος πολέμου εδώ και 20 χρόνια. Είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι», ανέφερε.

«Ακριβά όπλα εναντίον μπουλντόζων»

Οι εικόνες δείχνουν ότι η επαναλειτουργία των βάσεων πραγματοποιήθηκε με σχετικά απλά μέσα.

Σε αρκετές εγκαταστάσεις διακρίνονται φορτωτές να απομακρύνουν ερείπια και φορτηγά να γεμίζουν κρατήρες που είχαν δημιουργηθεί από βόμβες.

Σε μία βάση κοντά στο Ισφαχάν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποίησαν δεκάδες πλήγματα για να αποκλείσουν τέσσερις εισόδους σηράγγων. Τουλάχιστον 18 κρατήρες ήταν ορατοί σε δύο από αυτές τις εισόδους.

Στις αρχές Μαΐου, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν φορτηγά να γεμίζουν τους κρατήρες, ενώ οι υπόλοιπες είσοδοι είχαν ήδη ανοίξει και οι δρόμοι είχαν αποκατασταθεί.

Σε άλλη βάση κοντά στην πόλη Χομεΐν, εικόνες του Απριλίου έδειξαν τουλάχιστον δέκα κατασκευαστικά οχήματα να εργάζονται για την αποκατάσταση μίας από τις εισόδους.

Οι αναλυτές εκφράζουν ανησυχία ότι η απειλή από το ιρανικό πυραυλικό οπλοστάσιο υποτιμάται, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία τα αμερικανικά αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων μειώνονται.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι οι επιθέσεις στις πυραυλικές βιομηχανίες του Ιράν ίσως να μην είναι αρκετές για να εμποδίσουν μακροπρόθεσμα την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας.

Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ήδη ότι η Τεχεράνη έχει ξεκινήσει την αποκατάσταση κρίσιμων στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής drones και της αντικατάστασης εκτοξευτών και πυραυλικών υποδομών.

«Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχαν θέσει οι υπηρεσίες πληροφοριών για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων τους», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

Ο Καντίσεφ συνοψίζει το πρόβλημα ως εξής: «Χρειάζονται εξαιρετικά προηγμένα και πανάκριβα όπλα για να προκληθούν τέτοιου είδους ζημιές. Η αποκατάσταση, όμως, γίνεται με πολύ απλή τεχνολογία – με μπουλντόζες».