EasyJet: Απορρίπτει ως «ευκαιριακή» την πρόταση της Castlelake – Απογειώνεται 13% η μετοχή

Η EasyJet απέρριψε ως «ιδιαίτερα ευκαιριακή» την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την επενδυτική εταιρεία Castlelake, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματιστηριακή της αξία βρίσκεται υπό πίεση.

Παρά τη στάση της διοίκησης, η αγορά υποδέχθηκε θετικά την εξέλιξη, με τη μετοχή της βρετανικής αεροπορικής να καταγράφει άνοδο 13%.

Η θέση της διοίκησης

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η EasyJet ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στη στρατηγική της εταιρείας, επικαλούμενο τη ρευστότητα και τις προοπτικές κερδοφορίας της.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση ούτε έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με την Castlelake, η οποία γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς.

Παράλληλα, η διοίκηση προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη εξαγορά θα συνοδευόταν από «σημαντικές ρυθμιστικές, χρηματοδοτικές και εκτελεστικές προκλήσεις», θέτοντας υπό αμφισβήτηση την υλοποίησή της.

Η προσέγγιση της Castlelake έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο.

Πριν από τη σημερινή αντίδραση της αγοράς, η μετοχή της EasyJet είχε χάσει περισσότερο από 20% από την αρχή του έτους, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με το αυξημένο κόστος καυσίμων και την αβεβαιότητα γύρω από τη ζήτηση για ταξίδια.

Σύμφωνα με τους βρετανικούς κανόνες εξαγορών, η Castlelake θα πρέπει να υποβάλει προσφορά τουλάχιστον 403,23 πενών ανά μετοχή, τιμή που αντιστοιχεί στο επίπεδο στο οποίο απέκτησε το υφιστάμενο ποσοστό της, ύψους 2,14%.

Η επενδυτική εταιρεία έχει προθεσμία έως τις 26 Ιουνίου για να καταθέσει επίσημη πρόταση ή να αποσυρθεί.

Τα εμπόδια μιας πιθανής εξαγοράς

Η υπόθεση περιπλέκεται από τους κανόνες ιδιοκτησίας που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.

Ως αμερικανική εταιρεία, η Castlelake δεν μπορεί να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της EasyJet, καθώς οι κανονισμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν η πλειοψηφία της ιδιοκτησίας και του ελέγχου να βρίσκεται σε χέρια Βρετανών ή Ευρωπαίων επενδυτών.

Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαζόταν είτε συνεργασία με ευρωπαϊκό επενδυτή ή αεροπορική εταιρεία είτε περιορισμό της συμμετοχής της σε μικρότερο ποσοστό.

Τα «διαμάντια» της EasyJet

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η EasyJet διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα πολύτιμα slots σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, αλλά και το βιβλίο παραγγελιών που περιλαμβάνει περισσότερα από 280 αεροσκάφη της Airbus, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για νέα αεροσκάφη ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά.

Ο σημερινός στόλος της εταιρείας αριθμεί περισσότερα από 350 αεροσκάφη.

Πιθανότερη μια στρατηγική συνεργασία

Σύμφωνα με αναλυτές της Goodbody, οι πιθανότητες άμεσης πλήρους εξαγοράς θεωρούνται περιορισμένες.

Αντίθετα, εκτιμούν ότι είναι πιο πιθανό να προκύψει κάποια μορφή στρατηγικής συνεργασίας ή επενδυτικής συμφωνίας.

Όπως σημειώνουν, το ενδιαφέρον της Castlelake αναδεικνύει την υποκείμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων της EasyJet, η οποία, κατά την άποψή τους, δεν αποτυπώνεται πλήρως στη σημερινή αποτίμηση της εταιρείας.

Μεταξύ των βασικών μετόχων της EasyJet παραμένει η οικογένεια του ιδρυτή της εταιρείας, Στέλιου Χατζηιωάννου, η οποία ελέγχει ποσοστό 15,3%, ενώ περίπου το 70% των μετοχών βρίσκεται στα χέρια θεσμικών επενδυτών.

– - -, CNBC

