reuters:-Ο-πόλεμος-στο-Ιράν-φέρνει-στη-Συρία-απροσδόκητα-κέρδη-λόγω-εκτροπής-των-διεθνών-πτήσεων

Η Συρία κατέγραψε σχεδόν 12.000 διελεύσεις αεροσκαφών τον Μάιο, καθώς οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες άλλαξαν δρομολόγια γύρω από τον εναέριο χώρο που είχε διαταραχθεί από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και σε ουρανούς που οι περισσότεροι αερομεταφορείς είχαν αποφύγει για περισσότερο από μια δεκαετία.

Στοιχεία από τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Συρίας δείχνουν ότι 11.801 πτήσεις διέσχισαν τον εναέριο χώρο της Συρίας, περισσότερο από το διπλάσιο των 4.267 που καταγράφηκαν τον Φεβρουάριο, τον τελευταίο ολόκληρο μήνα πριν ο πόλεμος στο Ιράν διαταράξει την περιφερειακή αεροπορία. Οι υπερπτήσεις τον Μάιο ήταν περίπου 375% υψηλότερες από ό,τι τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο εναέριος χώρος της Συρίας ήταν μια απαγορευμένη ζώνη καθ’ όλη τη διάρκεια του 14ετούς εμφυλίου πολέμου που έληξε με την εκδίωξη του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024.

Η ανάκαμψη είναι δυνητικά επικερδής για τη Συρία, η οποία αύξησε τα τέλη που χρεώνει στις αεροπορικές εταιρείες στις αρχές του έτους.

Με βάση μια σταθερή χρέωση 499 δολαρίων ανά πτήση που εισήγαγε η νέα κυβέρνηση της Συρίας, η κίνηση του περασμένου μήνα θα μπορούσε να είχε αποφέρει έως και 5,9 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από υπερπτήσεις, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις δυνατότητες εσόδων και τα νέα τέλη.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να επανεκτιμήσουν τη Συρία μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράκ και τον Κόλπο, στον οποίο βασίζονταν προηγουμένως οι αεροπορικές εταιρείες, έκλεισε κατά τη διάρκεια του Μαρτίου.

Μια εκεχειρία οδήγησε στο άνοιγμα του εναέριου χώρου τον Απρίλιο, αλλά η πλειονότητα των πτήσεων προς την Ευρώπη από το Ντουμπάι και τη Ντόχα – δύο από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους στον κόσμο – έκτοτε διέσχισαν την κεντρική Συρία αντί για το Ιράκ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 και AirNav.

Οι πτήσεις πάνω από τη Συρία μειώνουν τον χρόνο ταξιδιού και το κόστος καυσίμων, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να μειώσουν τον αντίκτυπο της αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από την αναστάτωση που συνδέεται με τον πόλεμο του Ιράν.

Η Συρία εξακολουθεί να είναι υψηλού ρίσκου

Η Συρία αναβάθμισε τις υποδομές στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού, αφού παρέλαβε προηγμένα συστήματα ραντάρ και πλοήγησης από την Τουρκία στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Μεταφορών Abdulkadir Uraloglu.

Παρόλα αυτά, η OPSGroup, ένας συμβουλευτικός φορέας παρακολούθησης των κινδύνων στην αεροπορία, δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος πάνω από τη Συρία εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνος και λειτουργεί μόνο με «διαδικαστικό έλεγχο» – το πιο βασικό επίπεδο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία παραμένει λιγότερο από το μισό των επιπέδων πριν από τον πόλεμο στη Συρία, σύμφωνα με αξιωματούχους της αεροπορίας, και η αύξηση της κυκλοφορίας περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στους αερομεταφορείς του Κόλπου, καθώς ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας εξακολουθεί να συνιστά στις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις πάνω από τη χώρα και την περιοχή λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν.

Οι ασιατικοί και βορειοαμερικανικοί αερομεταφορείς αποφεύγουν επίσης σε μεγάλο βαθμό τον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής. Οι συριακές αρχές, ωστόσο, είναι αισιόδοξες.

«Η αύξηση της κίνησης υπερπτήσεων αντικατοπτρίζει την αρχή μιας πραγματικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι αεροπορικές εταιρείες βλέπουν τον συριακό εναέριο χώρο, ως μια βιώσιμη και αξιόπιστη διαδρομή για άλλη μια φορά εντός του περιφερειακού δικτύου εναέριας κυκλοφορίας», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της Γενικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Όμαρ αλ-Χοσάρι.

Είπε ότι η GACA έχει ενημερώσει τις αεροπορικές διαδρομές, έχει επανεκτιμήσει τα πρότυπα κυκλοφορίας και έχει ενισχύσει τα συστήματα πλοήγησης, επιτήρησης και ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και έχει υιοθετήσει αξιολογήσεις ασφάλειας βάσει κινδύνου σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει ορίσει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των συστημάτων πληρωμής για τις υπερπτήσεις, η GACA έχει αναθέσει την είσπραξη των χρεώσεων σε Συριακούς φορείς διαχείρισης, καθώς και στην OPSGroup και την International Flight Planning Solutions, μια ιδιωτική λιβανέζικη εταιρεία σχεδιασμού πτήσεων.

Η σταθερή χρέωση της Συρίας ύψους 499 δολαρίων ανά πτήση – κατανεμημένη σε μια χρέωση 430 δολαρίων και μια χρέωση επικοινωνίας 69 δολαρίων – είναι ανεξάρτητη από τον τύπο, το μέγεθος ή τον τύπο λειτουργίας του αεροσκάφους, σύμφωνα με έγγραφο της GACA που εξετάστηκε από το Reuters και την FAS Aero, έναν από τους φορείς διαχείρισης που έχει συμβληθεί με την κυβέρνηση. Οι φορείς διαχείρισης συχνά προσθέτουν επιπλέον χρεώσεις.

Υπό τον Άσαντ, η Συρία χρέωνε 75 δολάρια για μικρότερα αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη χώρα ή περίπου 1 έως 1,25 δολάρια ανά μετρικό τόνο για μεγαλύτερα αεροσκάφη, σύμφωνα με την OPSGroup και έναν αξιωματούχο της Συριακής αεροπορίας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το έγγραφο της GACA δείχνει επίσης μείωση κατά 50% των τελών για εσωτερικές πτήσεις και αεροσκάφη που είναι νηολογημένα στη Συρία, και πλήρεις απαλλαγές για αεροσκάφη που ανήκουν σε αρχηγούς κρατών, επίσημες αντιπροσωπείες και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.