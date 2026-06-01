softbank:-Εκθρόνισε-την-toyota-μετά-από-20-χρόνια

Ένα συμβολικό ορόσημο για την ιαπωνική οικονομία κατεγράφη τη Δευτέρα, καθώς η SoftBank ξεπέρασε την Toyota και αναδείχθηκε η μεγαλύτερη εισηγμένη της χώρας σε χρηματιστηριακή αξία για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η εξέλιξη αποτυπώνει τη θεαματική μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς, σε βάρος των παραδοσιακών βιομηχανικών κολοσσών.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η ανατροπή στην κορυφή

Η Toyota κατείχε την πρώτη θέση στην Ιαπωνία από το 2003, όταν είχε ξεπεράσει την NTT Docomo σε χρηματιστηριακή αξία. Ωστόσο, το νέο κύμα επενδυτικού ενθουσιασμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έδωσε τεράστια ώθηση στη SoftBank.

Η μετοχή του ομίλου έκλεισε σε ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο άνω του 14% σε μία μόνο συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση επενδύσεων έως 75 δισ. ευρώ για τη δημιουργία δικτύου υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη Γαλλία. Από την αρχή του έτους η μετοχή έχει ενισχυθεί περισσότερο από 85%.

Η χρηματιστηριακή αξία της SoftBank ανήλθε στα 48,8 τρισ. γεν, ξεπερνώντας τα 45,9 τρισ. γεν της Toyota.

Η δύναμη της OpenAI και της Arm

Η SoftBank έχει μετατραπεί σε ένα από τα βασικά οχήματα επένδυσης στην παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η στενή της σχέση με την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, καθώς και η συμμετοχή της στην Arm, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών παγκοσμίως, έχουν ενισχύσει σημαντικά το επενδυτικό της προφίλ.

Οι αγορές βλέπουν πλέον τη SoftBank ως μία από τις εταιρείες που μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από τις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται διεθνώς σε data centers, υπολογιστική ισχύ και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ιαπωνία στο επίκεντρο του AI ράλι

Η άνοδος δεν περιορίζεται στη SoftBank. Ο δείκτης Nikkei έχει κερδίσει σχεδόν 30% από τις αρχές του έτους και πρόσφατα ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 67.000 μονάδες, καθώς οι επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών.

Ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους βρίσκεται και η Kioxia, η οποία έχει δει την αξία της να εκτοξεύεται κατά περισσότερο από 500% φέτος, χάρη στις προσδοκίες για εκρηκτική ζήτηση μνημών που χρησιμοποιούνται στα κέντρα δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει πλέον αναδειχθεί στην τρίτη πολυτιμότερη εισηγμένη της Ιαπωνίας.

Επιστροφή των ξένων επενδυτών

Οι αναλυτές αποδίδουν μέρος του ράλι και στην επιστροφή των ξένων κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο του Τόκιο.

Μόνο την εβδομάδα που έληξε στις 23 Μαΐου, οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν καθαρές αγορές ιαπωνικών μετοχών ύψους 1,1 τρισ. γεν, καταγράφοντας την όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα εισροών.

Η εικόνα αυτή ενισχύει το αφήγημα ότι η Ιαπωνία εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς προορισμούς επενδυτικών κεφαλαίων στην Ασία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιες αγορές αναζητούν έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και μεγαλύτερη σταθερότητα από αυτή που προσφέρει η κινεζική αγορά.

Η προειδοποίηση πίσω από τον ενθουσιασμό

Παρά το ισχυρό ράλι, δεν λείπουν οι φωνές που καλούν σε προσοχή.

Αναλυτές της Nomura σημειώνουν ότι το βασικό ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο η θεαματική βελτίωση των προβλέψεων κερδοφορίας για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών μπορεί να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια.

Προς το παρόν, πάντως, οι αγορές δίνουν την απάντησή τους: στην Ιαπωνία του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη αξίζει περισσότερο από την αυτοκινητοβιομηχανία που κυριάρχησε επί δεκαετίες στην οικονομία της χώρας.

– - FT