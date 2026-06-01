Wise: Στο μικροσκόπιο των βελγικών αρχών για ξέπλυμα χρήματος – Βυθίζεται 13% η μετοχή

Στο στόχαστρο των βελγικών αρχών βρίσκεται η Wise Europe, η ευρωπαϊκή θυγατρική του βρετανικού κολοσσού διεθνών μεταφορών χρημάτων Wise, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Η εισαγγελία των Βρυξελλών επιβεβαίωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Σύμφωνα με τις αρχές, η υπόθεση αφορά κυρίως τη χρήση λογαριασμών της Wise για εγκληματικές δραστηριότητες και εξετάζονται ενδείξεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Οι πληροφορίες δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας «Dirty Payments», την οποία συντόνισε το δίκτυο European Investigative Collaborations (EIC) με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης.

Συναλλαγές ύψους 500 εκατ. ευρώ στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι βελγικές αρχές άνοιξαν την έρευνα το 2025, όταν διαπίστωσαν ότι λογαριασμοί της Wise εμφανίζονταν σε εκατοντάδες αιτήματα δικαστικής συνδρομής μεταξύ χωρών της Ευρώπης που αφορούσαν υποθέσεις απάτης, διαφθοράς και διακίνησης ναρκωτικών.

Οι συναλλαγές που εξετάζονται φέρονται να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ τα αιτήματα προέρχονταν από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Η εισαγγελία διευκρίνισε, πάντως, ότι η ύπαρξη έρευνας δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παραβίασης της νομοθεσίας ή άλλης παράνομης δραστηριότητας.

Η Wise επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την εισαγγελία των Βρυξελλών και παρέχει στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν της έχουν κοινοποιηθεί συγκεκριμένα ευρήματα.

«Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν έχουν κοινοποιηθεί συγκεκριμένα συμπεράσματα και θα ήταν πρόωρο να σχολιάσουμε οποιουσδήποτε ισχυρισμούς», ανέφερε η εταιρεία.

Η Wise τόνισε ότι το βελγικό της γραφείο διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα των διωκτικών αρχών από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς η εταιρεία εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους πελάτες μέσω του συστήματος διαβατηρίου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το ένα τρίτο του προσωπικού ασχολείται με το οικονομικό έγκλημα»

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι διαθέτει εκτεταμένους μηχανισμούς συμμόρφωσης και ελέγχου, επισημαίνοντας ότι περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου εργατικού της δυναμικού ασχολείται με την πρόληψη και αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η Wise εξυπηρετεί περισσότερους από 19 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες παγκοσμίως, επεξεργάζεται περίπου 4,7 εκατομμύρια συναλλαγές ημερησίως και λειτουργεί με περισσότερες από 80 κανονιστικές άδειες διεθνώς.

Η εταιρεία υπογράμμισε επίσης ότι η ανταπόκριση σε αιτήματα των διωκτικών αρχών και η υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών αποτελούν συνήθη υποχρέωση όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δεν συνιστούν ένδειξη παρανομίας.

Ισχυρές πιέσεις στη μετοχή

Η υπόθεση προκάλεσε αναταραχή στις αγορές, με τη μετοχή της Wise να υποχωρεί περισσότερο από 13% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Οι επενδυτές αντέδρασαν στις πληροφορίες για την έρευνα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ούτε έχουν ανακοινωθεί επίσημα ευρήματα σε βάρος της εταιρείας.

Η Wise δήλωσε ότι θα ενημερώσει τους μετόχους και την αγορά όταν υπάρξουν νεότερες εξελίξεις στην υπόθεση.

– - AFP, Investing.com