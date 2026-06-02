Έκρηξη-Τραμπ-κατά-Νετανιάχου-για-τον-Λίβανο-σύμφωνα-με-το-axios:-«Είσαι-τρελός,-απομονώνεις-το-Ισραήλ»

Έντονη φέρεται να ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή την κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης, τις οποίες θεωρεί απειλή για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ ο Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να δρα εναντίον της Χεζμπολάχ.

Το δημοσίευμα του Axios για την τηλεφωνική επικοινωνία

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία ακόμη πηγή με γνώση της συνομιλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «τρελό» και τον κατηγόρησε για αχαριστία, ενώ φέρεται να παρενέβη ώστε να αποτραπεί ισραηλινό σχέδιο για πλήγμα στη Βηρυτό.

Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Axios, υποστήριξε ότι ο Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως μια επίθεση στη λιβανική πρωτεύουσα θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση του Ισραήλ.

«Είσαι γαμ… τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Trump to Netanyahu on his phone call today: You’re f*cking crazy. You’d be in prison if it weren’t for me. I’m saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this. Source: Axios pic.twitter.com/kBYwhixqQr — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

Ανησυχία για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Σύμφωνα με το Axios, η δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου συνδέεται με τον φόβο ότι η κλιμάκωση στον Λίβανο θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις εξαιτίας των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Τραμπ θεωρεί πως το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ωστόσο εκτιμά ότι τις τελευταίες ημέρες η αντίδρασή του είναι δυσανάλογη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ακόμη ότι ο πρόεδρος ανησυχεί για τον μεγάλο αριθμό αμάχων που έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο και διαφωνεί με επιχειρήσεις στις οποίες καταστρέφονται ολόκληρα κτίρια προκειμένου να εξουδετερωθεί ένας μόνο διοικητής της Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ μίλησε για «πολύ παραγωγική» συνομιλία και συμφωνία αποκλιμάκωσης

Παρά το ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα που περιγράφει το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε δημόσια μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την επικοινωνία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνομιλία τους «πολύ παραγωγική» και υποστήριξε ότι συμφωνήθηκε να μην υπάρξει ανάπτυξη στρατευμάτων στη Βηρυτό.

Όπως ανέφερε, οι δυνάμεις που επρόκειτο να κινηθούν προς την πρωτεύουσα του Λιβάνου έχουν ήδη λάβει εντολή να επιστρέψουν, ενώ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται «με ταχείς ρυθμούς».

«Είχα μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου, και δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό, και όσα στρατεύματα βρίσκονται καθ’ οδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι υπήρξε επικοινωνία, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, με τη Χεζμπολάχ, την οποία χαρακτήρισε θετική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσει κάθε μορφή πυρών, στο πλαίσιο μιας αμοιβαίας αποκλιμάκωσης.

«Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα επανήλθε με νέα ανάρτηση, στην οποία τόνισε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται, με ταχείς ρυθμούς, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Η δήλωση του Τραμπ προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει στο παρελθόν με τη Χεζμπολάχ, είτε απευθείας είτε μέσω μεσολαβητών, δεδομένου ότι η οργάνωση χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Reuters, Λιβανέζος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις ΗΠΑ, μέσω του προέδρου του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, πως είναι διατεθειμένη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δε βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Η απάντηση του Νετανιάχου

Λίγες ώρες μετά την επικοινωνία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαίωσε ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ την κατάσταση στον Λίβανο.

«Απόψε, μίλησα με τον Πρόεδρο Τραμπ και του είπα ότι εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Αυτή η στάση μας παραμένει αμετάβλητη. Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως έχει προγραμματιστεί στο νότιο Λίβανο», πρόσθεσε.

שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו – ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. במקביל, צה״ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 1, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται πλήγμα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Η στάση της Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, το οποίο πρόσκειται στην οργάνωση, ότι η Χεζμπολάχ θα υποστήριζε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρο τον Λίβανο ως πρώτο βήμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Όπως ανέφερε, η οργάνωση θα παρακολουθήσει τις επόμενες ημέρες εάν η κατάπαυση των εχθροπραξιών εφαρμοστεί στην πράξη.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν περιλαμβάνει πρόβλεψη για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο, στοιχείο που φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο των πρόσφατων εντάσεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου.