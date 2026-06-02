Αεροδρόμιο-«Ελ.-Βενιζέλος»:-Στην-«τσιμπίδα»-της-ΑΑΔΕ-επιβάτης-που-μετέφερε-μισό-εκατομμύριο-ευρώ-στη-χειραποσκευή-του

Μισό εκατομμύριο ευρώ, το οποίο και δεν είχε δηλωθεί, κουβαλούσε σε χειραποσκευή του επιβάτης που έπεσε στην «τσιμπίδα» ελεγκτών της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, στη διενέργεια τακτικού ελέγχου λίγο πριν από την έξοδο επιβατών από την αίθουσα αφίξεων εκτός ζώνης Σένγκεν (Extra Schengen), εντοπίστηκε επιβάτης ελληνικής υπηκοότητας, προερχόμενος από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά τον έλεγχο της χειραποσκευής του βρέθηκε το ποσό των 500.000 ευρώ, σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ηλεκτρονική ή χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθεσίμων, όπως ορίζεται από την σχετική νομοθεσία.

Δεσμεύθηκε το χρηματικό ποσό

Το χρηματικό ποσό δεσμεύτηκε και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες.

Όπως επισημαίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διατηρούν εντατική και διαρκή παρουσία στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, πραγματοποιώντας τακτικούς και στοχευμένους ελέγχους για την πρόληψη και καταπολέμηση της παραβατικότητας στις διασυνοριακές μετακινήσεις.