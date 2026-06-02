Ενισχύεται-με-10-νέα-στελέχη-η-διοικητική-ομάδα-της-ey-Ελλάδος

Την περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ομάδας της με 10 νέες και νέους εταίρους, γνωστοποίησε η EY Ελλάδος. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, τα νέα ηγετικά στελέχη, προέρχονται από όλους τους τομείς υπηρεσιών της εταιρείας και μέσα από τους νέους τους ρόλους, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην υποστήριξη των πελατών της ΕΥ Ελλάδος, καθώς η εταιρεία εισέρχεται στη δεύτερη εκατονταετία παρουσίας της στην ελληνική αγορά.

Οι νέες και νέοι Εταίροι είναι:

Ελεγκτικές Υπηρεσίες: Γιώτα Κόρμπου, Θωμάς Κρομμύδας, Μιχάλης Λιάλιος

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Ευστράτιος Δερμιτζιώτης, Γιώργος Κολόμβος, Γιάννης Λαδάς, Σαμάνθα Μάτσα

EY-Parthenon: Γιώργος Ρούσσος

Φορολογικές Υπηρεσίες: Νάσια Κασίδου, Βασιλική Τζουρμανά

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, καλωσόρισε τις νέες και νέους Εταίρους, δηλώνοντας: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τα νέα μέλη της διοικητικής ομάδας της ΕΥ Ελλάδος. Η εξέλιξή τους είναι αναγνώριση της συμβολής τους στην ανάπτυξη της εταιρείας, της δέσμευσής τους στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας, ενώ αντικατοπτρίζει και τη σταθερή επένδυση της EY στην ανάπτυξη μετασχηματιστικών ηγετών. Είμαι βέβαιος ότι, μέσα από τους νέους τους ρόλους, θα ενισχύσουν περαιτέρω την αξία που δημιουργούμε για την αγορά, τους ίδιους τους ανθρώπους μας και τις κοινότητές μας, διαμορφώνοντας όλοι μαζί το μέλλον με αυτοπεποίθηση».

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι το 40% των νέων Εταίρων είναι γυναίκες, γεγονός που επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαρκή δέσμευση της ΕΥ για την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης.

Επίσης, σημειώνει ότι η ΕΥ Ελλάδος, για το 2026, έχει πιστοποιηθεί, μεταξύ άλλων, ως κορυφαίος εργοδότης από το Top Employers Institute και ως ένας από τους καλύτερους χώρους εργασίας (Best Workplaces) στην Ελλάδα, από το Great Place Τo Work® Hellas.