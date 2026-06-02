Επανήλθε-το-efood

Κανονικά λειτουργεί πλέον το efood μετά την προσωρινή διακοπή παραγγελιών που αντιμετώπισε το απόγευμα της Τρίτης.
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Τελευταία ενημέρωση 16:26
Κανονικά λειτουργεί πλέον το efood μετά την προσωρινή διακοπή παραγγελιών που αντιμετώπισε το απόγευμα της Τρίτης.
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σε ενημέρωση στο site, αναφέρονταν το εξής μήνυμα:
«Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν παραγγελίες λόγω τεχνικού θέματος. Το λύνουμε άμεσα και επιστρέφουμε σε λίγο!».