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    Επανήλθε το efood

    Επανήλθε το efood

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Κανονικά λειτουργεί πλέον το efood μετά την προσωρινή διακοπή παραγγελιών που αντιμετώπισε το απόγευμα της Τρίτης.

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    Τελευταία ενημέρωση 16:26

    Κανονικά λειτουργεί πλέον το efood μετά την προσωρινή διακοπή παραγγελιών που αντιμετώπισε το απόγευμα της Τρίτης.

    Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σε ενημέρωση στο site, αναφέρονταν το εξής μήνυμα:

    «Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν παραγγελίες λόγω τεχνικού θέματος. Το λύνουμε άμεσα και επιστρέφουμε σε λίγο!».

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