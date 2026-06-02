Επανήλθε-το-efood

Κανονικά λειτουργεί πλέον το efood μετά την προσωρινή διακοπή παραγγελιών που αντιμετώπισε το απόγευμα της Τρίτης.

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Τελευταία ενημέρωση 16:26

Κανονικά λειτουργεί πλέον το efood μετά την προσωρινή διακοπή παραγγελιών που αντιμετώπισε το απόγευμα της Τρίτης.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σε ενημέρωση στο site, αναφέρονταν το εξής μήνυμα:

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν παραγγελίες λόγω τεχνικού θέματος. Το λύνουμε άμεσα και επιστρέφουμε σε λίγο!».