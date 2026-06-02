Ευρωκοινοβούλιο:-Προχωρά-η-συμφωνία-με-τις-ΗΠΑ-για-τη-μείωση-δασμών

Η Επιτροπή Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TRAN) ενέκρινε με ευρεία μάλιστα πλειοψηφία τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθεσία για την εφαρμογή εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις της ΕΕ (σ.σ. το Συμβούλιο) συμφώνησαν την Τετάρτη 20 Μαΐου σχετικά με τους όρους εφαρμογής της λεγόμενης «συμφωνίας Turnberry», του εμπορικού deal που επιτεύχθηκε μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον το περασμένο καλοκαίρι στην Σκωτία.

Η ΕΕ θα καταργούσε τους δασμούς σε εκατοντάδες αμερικανικά βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα με αντάλλαγμα δασμό 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Τα μέλη της Επιτροπής υποστήριξαν, με 31 ψήφους υπέρ, έξι κατά και τρεις αποχές, τις αλλαγές στη νομοθεσία βάσει των οποίων η ΕΕ συμφώνησε να καταργήσει τους δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και ορισμένα γεωργικά προϊόντα — ένας βασικός πυλώνας της συμφωνίας που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο θέρετρο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν..

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αγωνίζονται τώρα να ολοκληρώσουν τη νομοθετική διαδικασία πριν από τη διορία Τραμπ στις 4 Ιουλίου, όπου και απειλεί να επιβάλει υψηλότερους δασμούς.

Η ψηφοφορία της Τρίτης έρχεται μετά από μήνες εσωτερικών διαμαχών στην ΕΕ , καθώς οι νομοθέτες επιβράδυναν τις συζητήσεις τους αφότου ο Τραμπ απείλησε να κατασχέσει τη Γροιλανδία τον Ιανουάριο και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε μεγάλο μέρος της ατζέντας του για τους δασμούς τον Φεβρουάριο.

Συνολικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άσκησε πιέσεις για την εξασφάλιση περισσότερων προστατευτικών δικλείδων έναντι του κινδύνου να απειλήσει ξανά ο Τραμπ την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας η ΕΕ να αναστείλει τις δασμολογικές παραχωρήσεις εάν η Ουάσινγκτον δεν μειώσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου έως το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με τη συμφωνία Turnberry και την επακόλουθη κοινή δήλωση, η Ουάσινγκτον δεσμεύτηκε για δασμολογικό ανώτατο όριο 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ. Η κυβέρνηση Τραμπ στη συνέχεια επέκτεινε τον κατάλογο των προϊόντων που περιέχουν χάλυβα, αλουμίνιο και χαλκό και υπόκεινται σε υψηλότερους δασμούς — μια κίνηση στην οποία οι ευρωβουλευτές διαφώνησαν.

Η ρήτρα λήξης

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρόσθεσαν μια λεγόμενη ρήτρα λήξης που θα έληγε τη συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2029 — σχεδόν ένα χρόνο αφότου ο Τραμπ πρόκειται να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Το Κοινοβούλιο στο σύνολό του θα ψηφίσει επί των δύο κανονισμών την Τρίτη 16 Ιουνίου στο Στρασβούργο. Στη συνέχεια, θα είναι η σειρά του Συμβουλίου να εγκρίνει τα συμφωνηθέντα κείμενα.

Μόλις εγκριθεί επίσημα από τους συννομοθέτες της ΕΕ, η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.