Εurostat: Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο – Στο 3,2% στην Ευρωζώνη

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, φθάνοντας στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat. Την ίδια ώρα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%, από 3% τον προηγούμενο μήνα, με την Ελλάδα να βρίσκεται αισθητά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) διαμορφώθηκε στο 5% τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,4% τον Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση των τελευταίων μηνών.
Υψηλότερο πληθωρισμό κατέγραψαν μόνο η Βουλγαρία (6,3%), η Λιθουανία (5,1%) και οριακά η Κροατία (4,9%), ενώ η Ελλάδα βρέθηκε σημαντικά πάνω από μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης όπως η Γερμανία (2,7%), η Γαλλία (2,8%) και η Ιταλία (3,3%).
Σε μηνιαία βάση, οι τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Μάιο, ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν έντονες.
Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται στο 3,2% τον Μάιο, από 3% τον Απρίλιο. Είναι η πρώτη φορά που σπάει το φράγμα του 3% από το 2023.
Πρόκειται για τον δεύτερο διαδοχικό μήνα επιτάχυνσης των ανατιμήσεων μετά το χαμηλό του 1,9% που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο.
Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, διαμορφώθηκε στο 2,5% από 2,2% τον Απρίλιο, γεγονός που δείχνει ότι οι πιέσεις παραμένουν ισχυρές στο εσωτερικό της οικονομίας.
Ενέργεια και υπηρεσίες οδηγούν τις ανατιμήσεις
Σύμφωνα με την Eurostat, η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.
Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,9% σε ετήσια βάση τον Μάιο, έναντι αύξησης 10,8% τον Απρίλιο.
Παράλληλα, αξιοσημείωτη επιτάχυνση σημείωσε και ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,5% από 3% τον προηγούμενο μήνα.
Αντίθετα, οι πιέσεις στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό υποχώρησαν, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 2% από 2,4% τον Απρίλιο.
Νέος πονοκέφαλος για την ΕΚΤ
Η νέα άνοδος του πληθωρισμού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η επιτάχυνση τόσο του γενικού όσο και του δομικού πληθωρισμού ενισχύει τις ανησυχίες ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν είναι τόσο ομαλή όσο αναμενόταν πριν από λίγους μήνες.
Για την Ελλάδα, η επιστροφή του πληθωρισμού στο 5% αποτελεί επιπλέον πρόκληση για τα νοικοκυριά, καθώς διατηρείται η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης, οι υπηρεσίες και σειρά βασικών αγαθών εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.
