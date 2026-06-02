ΗΠΑ: Εκτόξευση θέσεων εργασίας – Σε σχεδόν υψηλό δύο ετών τον Απρίλιο

Οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, αν και οι προσλήψεις μειώθηκαν πιθανώς λόγω της παρατεταμένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι θέσεις εργασίας, ένα μέτρο της ζήτησης εργασίας, αυξήθηκαν κατά 731.000 στα 7,618 εκατομμύρια μέχρι την τελευταία ημέρα του Απριλίου, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024, ανέφερε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας στην Έρευνα για τις Θέσεις Εργασίας και τον Κύκλο Εργασίας, ή JOLTS, την Τρίτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 6,88 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας.

Το ποσοστό των θέσεων εργασίας αυξήθηκε στο 4,6% από 4,2% τον Μάρτιο. Οι προσλήψεις μειώθηκαν κατά 419.000 στα 5,116 εκατομμύρια.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας κατέγραψε δύο συνεχόμενους μήνες κερδών άνω των 100.000, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας θα μπορούσε ακόμη και να σταθεροποιηθεί μετά την ταλάντωση του 2025 υπό το βάρος της αβεβαιότητας, κυρίως από τους δασμούς εισαγωγής.

Μείωση απολύσεων

Το ποσοστό προσλήψεων μειώθηκε στο 3,2% από 3,5% τον Μάρτιο. Οι απολύσεις μειώθηκαν κατά 192.000 σε 1,692 εκατομμύρια. Το ποσοστό απολύσεων μειώθηκε στο 1,1% από 1,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ο τρίμηνος πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δεν είχε αισθητό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, με τις πρώτες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η έκθεση για την απασχόληση για τον Μάιο, που αναμένεται την Παρασκευή, είναι πιθανό να δείξει ότι οι μη γεωργικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά 85.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά την αύξηση των 115.000 τον Απρίλιο, σύμφωνα με έρευνα οικονομολόγων του Reuters. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να παραμείνει σταθερό στο 4,3%.

Μια σταθερή αγορά εργασίας θα ενίσχυε τις προσδοκίες της χρηματοπιστωτικής αγοράς ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο μίας ημέρας στο εύρος 3,50%-3,75% και το επόμενο έτος, παρακολουθώντας παράλληλα τις επιπτώσεις του πληθωρισμού από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών τον Απρίλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα.

- Reuters