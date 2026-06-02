ΗΡΩΝ:-Σταθερές-οι-τιμές-για-το-«πράσινο-τιμολόγιο»-και-τον-Ιούνιο

Σταθερή διατηρεί σταθερή τη χρέωση προμήθειας στο οικιακό πρόγραμμα για το «πράσινο τιμολόγιο» και τον Ιούνιο (για 3ο συνεχόμενο μήνα) η ΗΡΩΝ.

Η εταιρεία εκτιμά μάλιστα, καθότι η διαδικασία ανακοίνωσης τιμών από τους προμηθευτές ολοκληρώνεται ως τα μεσάνυχτα, τα «πράσινα» προγράμματά της θα έχουν από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας της αγοράς.

Σταθερά προγράμματα

Όπως τονίζεται, παρόλη τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και το συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν, διατηρούνται ίδιες οι ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS:

Δυναμικά προγράμματα

«Τα οικιακά & επαγγελματικά δυναμικά προγράμματα HΡΩΝ Happy Hour συνεχίζουν να προσφέρονται με 100% έκπτωση στη τελική χρέωση προμήθειας ρεύματος για 3 συνεχόμενες ώρες, κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το ύψος κατανάλωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το HΡΩΝ Happy Hour Hοme & για το πώς οι καταναλωτές μπορούν να μαθαίνουν και να εκμεταλλευτούν το δωρεάν 3ωρο, θα βρείτε εδώ: https://heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/happy-hour-home/» καταλήγει.