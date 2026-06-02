Η-ΕΕ-επενδύει-120-δισ.-για-ευρωπαϊκή-βιομηχανία-ημιαγωγών

Σημαντικά κίνητρα στα κράτη μέλη για να αγοράζουν ημιαγωγούς από ευρωπαϊκές νεοσύστατες επιχειρήσεις, προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το νέο «Νόμο για Chip 2.0», ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις ΗΠΑ και την Ανατολική Ασία.

Η νέα πρωτοβουλία, που θα παρουσιαστεί αύριο από την Επίτροπο Τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βίρκουνεν, μετατοπίζει την εστίαση από την πλευρά της προσφοράς ημιαγωγών, στη ζήτηση.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Το νέο πακέτο στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης για ευρωπαϊκούς ημιαγωγούς, ειδικά για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης», αναφέρεται στο σχέδιο.

Για την τόνωση της ανάπτυξης, οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας θα χρησιμοποιούνται πλέον ως στρατηγικό μέσο. «Η ΕΕ στοχεύει να υποστηρίξει τις εγχώριες νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με αυτήν την πρωτοβουλία», αναφέρεται στο σχέδιο της Κομισιόν. Επιπλέον, σχεδιάζονται οι λεγόμενοι «επιταχυντές ζήτησης», οι οποίοι θα συνδέουν άμεσα προμηθευτές και τελικούς χρήστες μέσω συμφωνιών εξαγοράς και ενός ειδικού φόρουμ ζήτησης.

Το σχέδιο ανταποκρίνεται στο αίτημα πολλών παραγόντων του κλάδου για προσαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους ημιαγωγούς. Η «Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών» υποστήριξε ότι ο νέος Νόμος για τα Chip 2.0 θα πρέπει να τονώσει τη διαρκή ζήτηση για ευρωπαϊκά τσιπ σε όλα τα τμήματα της βιομηχανικής τελικής χρήσης.

H DigitalEurope ζήτησε επίσης κάθετες συμμαχίες μεταξύ σχεδιαστών, κατασκευαστών και τελικών χρηστών για την επιτάχυνση της βιομηχανικής υιοθέτησης, την κατανομή των κινδύνων και τη βελτίωση του συντονισμού των επενδύσεων.

Επένδυση 120 δισ. ως το 2035

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το ευρωπαϊκό οικοσύστημα τσιπ θα απαιτήσει περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις έως το 2035, εκ των οποίων περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε προηγμένες τεχνολογίες.

Στόχος του νέου νόμου είναι η διόρθωση των αδυναμιών του πρώτου πακέτου που εγκρίθηκε στην προηγούμενη νομοθετική περίοδο και στη μετατόπιση της εστίασης από την απλή προσέλκυση εργοστασίων στη δημιουργία σταθερής ζήτησης για τσιπ που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ευρώπη, τονίζουν στη Ναυτεμπορική, πηγές στις Βρυξέλλες.

Ο πρώτος νόμος για τους ευρωπαϊκούς ημιαγωγούς, που εισήχθη πριν από τρία χρόνια, στόχευε στον διπλασιασμό του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς της ΕΕ στο 20% έως το 2030. Ωστόσο, προς το παρόν, το μερίδιο της ΕΕ ανέρχεται μόνο σε περίπου 10%.

«Η μετατόπιση είναι σημαντική επειδή ο πρώτος Νόμος περί ευρωπαϊκών chip επικεντρώθηκε κυρίως στην προσφορά, με στόχο την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, την προσέλκυση μεγάλων εργοστασίων και την αύξηση του μεριδίου της Ευρώπης στην παγκόσμια παραγωγή ημιαγωγών. Ωστόσο, η πρόοδος ήταν πιο αργή από την αναμενόμενη και η ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται από προμηθευτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία για κρίσιμες τεχνολογίες”, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Γεωπολιτική συνιστώσα

«Η γεωπολιτική συνιστώσα διαπερνά ολόκληρη την πρόταση. Η πανδημία, οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, η εξάρτηση από την Ταϊβάν και οι πρόσφατες διαταραχές στις κρίσιμες προμήθειες έχουν καταστήσει τους ημιαγωγούς προτεραιότητα για την οικονομική ασφάλεια», σημειώνουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη «Ν». «Ο νέος Νόμος περί Chip2.0 αποτελεί μέρος της εργαλειοθήκης της ΕΕ για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες, ιδίως σε τεχνολογίες και εφαρμογές που θεωρούνται στρατηγικές».

Η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημειώνει ότι ο Νόμος για τα Chip 2.0 στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης, στην αντιμετώπιση των κενών στην προηγμένη κατασκευή, στη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και στην απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου.

Βιομηχανικά πλεονεκτήματα

Η Ευρώπη έχει σημαντικά βιομηχανικά πλεονεκτήματα σε όλη την αλυσίδα αξίας, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει να εδραιώσει ένα επαρκώς ολοκληρωμένο οικοσύστημα που να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη ζήτηση από τους τελικούς χρήστες.

Η περιοχή διατηρεί στρατηγικούς παράγοντες σε εξοπλισμό, υλικά και εξαρτήματα, αλλά δεν διαθέτει επαρκή χωρητικότητα σε προηγμένους κόμβους και εξαρτάται από τρίτες χώρες για βασικές προμήθειες στην αυτοκινητοβιομηχανία, την άμυνα, την τεχνητή νοημοσύνη, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, την υγειονομική περίθαλψη και την υπολογιστική υψηλής απόδοσης.

«Ο νέος κανονισμός στοχεύει στην αντιμετώπιση ακριβώς αυτού του κενού. Το σχέδιο ενσωματώνει επίσης μέτρα για την επιτάχυνση των περιβαλλοντικών και διοικητικών αδειών για εγκαταστάσεις που συνδέονται με την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών», υπογραμμίζουν παράγοντες της αγοράς.