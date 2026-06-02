Η-Χεζμπολάχ-ανέλαβε-την-ευθύνη-για-επιθέσεις-στο-Ισραήλ-πριν-από-την-ανακοίνωση-Τραμπ-για-παύση-πυρός-στον-Λίβανο

Σε μια νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στον Λίβανο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά εκατέρωθεν. Ωστόσο, λίγη ώρα νωρίτερα, η φιλοϊρανική οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για σειρά επιθέσεων κατά ισραηλινών αρμάτων μάχης και στρατιωτών στον νότιο Λίβανο, ενώ το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδιδε πληροφορίες για ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή.

Σε διαδοχικά ανακοινωθέντα που δημοσιοποίησε μετά τις 23:00 τοπική ώρα Λιβάνου (και ώρα Ελλάδας), η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την οργάνωση, μαχητές της έπληξαν άρμα μάχης τύπου Μερκάβα με επιθετικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ επιτέθηκαν και σε ισραηλινούς στρατιώτες στην περιοχή Χαντάθα με ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού.

Η Χεζμπολάχ υποστήριξε επίσης ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον δύο ακόμη ισραηλινών αρμάτων μάχης στον ίδιο τομέα.

Σε τρίτο ανακοινωθέν, γνωστοποίησε ότι μαχητές της έπληξαν ακόμη ένα άρμα Μερκάβα στην περιοχή Μπαγιάντα με κατευθυνόμενο πύραυλο.

Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Την ίδια ώρα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε επιδρομές σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν βομβαρδισμοί στα χωριά Μαρουανίγια, Σιντίκιν, Γιατέρ και Μανσούρι.

Το πρακτορείο έκανε επίσης λόγο για μια «πολύ ισχυρή έκρηξη» στην κοινότητα Ντεμπίν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια ή τις συνέπειές της.

Η ανακοίνωση Τραμπ για παύση των πυρών

Στις 00:47 ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι είχε εξασφαλίσει συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του ζήτησε να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό.

«Είχα σήμερα μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι!», έγραψε.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι είχε συνομιλία με εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και ότι η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Είχα επίσης μια συνομιλία με εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και συμφώνησαν να σταματήσουν να πυροβολούν εναντίον του Ισραήλ και των στρατιωτών του. Αντίστοιχα, το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον τους. Ας δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό — ελπίζω για πάντα», πρόσθεσε.

Οι προηγούμενες αναρτήσεις και οι συνομιλίες με το Ιράν

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει «πολύ παραγωγική» την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου και είχε αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη δυνάμεων στη Βηρυτό, ενώ όσες μονάδες βρίσκονταν καθ’ οδόν είχαν λάβει εντολή να επιστρέψουν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται «με ταχείς ρυθμούς», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αποκλιμάκωση στον Λίβανο συνδέεται με τη διπλωματική προσπάθεια της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Η στάση της Χεζμπολάχ

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα είχε δηλώσει στον τηλεοπτικό σταθμό Al Manar ότι η οργάνωση θα υποστήριζε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρο τον Λίβανο, ως προοίμιο της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

Όπως είχε αναφέρει, η Χεζμπολάχ θα παρακολουθούσε τις επόμενες ημέρες εάν η παύση των εχθροπραξιών εφαρμοζόταν στην πράξη.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Λιβανέζο αξιωματούχο, η οργάνωση είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ μέσω του προέδρου της λιβανικής Βουλής Ναμπίχ Μπέρι ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, η κατάσταση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

Οι επιθέσεις που ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ προηγήθηκαν χρονικά της ανάρτησης του Αμερικανού προέδρου για παύση των πυρών, γεγονός που καθιστά ασαφές κατά πόσο οι δεσμεύσεις που περιέγραψε έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στο πεδίο ή αποτελούν ένα νέο πλαίσιο αποκλιμάκωσης που βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.