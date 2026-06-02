Η-ai-κρατά-όρθια-τη-wall-street-παρά-τη-βουτιά-της-alphabet

Ο δείκτης S&P 500 κινείται σχεδόν αμετάβλητος την Τρίτη 2/6, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα νέα ιστορικά υψηλά της αγοράς, ενώ παράλληλα παρακολουθούσαν τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν και τις κινήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Ο ευρύτερος δείκτης κερδίζει 0,01% στις 7.600,93 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 106 μονάδες ή 0,2%, καταγράφοντας νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, ενώ αυτή την ώρα κινείται αρνητικά κατά 0,21% και τις 50.973,10 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημειώνει κέρδη 0,13% στις 27.121,267 μονάδες.

Οι μετοχές της Alphabet υποχώρησαν περισσότερο από 4%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι σχεδιάζει να αντλήσει 80 δισ. δολάρια μέσω πώλησης μετοχών για τη χρηματοδότηση της επέκτασής της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το σχέδιο περιλαμβάνει επένδυση ύψους 10 δισ. δολαρίων από την Berkshire Hathaway.

Ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge χαρακτήρισε την εξέλιξη «τελικά αρνητική», σημειώνοντας ότι «αν το ισχυρότερο επιχειρηματικό μοντέλο στην ιστορία του καπιταλισμού, από πλευράς κλίμακας, ανάπτυξης, περιθωρίων κέρδους και ταμειακών ροών, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την τεχνητή νοημοσύνη από τις δικές του λειτουργικές δραστηριότητες, τότε ποιος μπορεί;».

Ωστόσο, οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο περιορίστηκαν χάρη στην άνοδο της Nvidia κατά 1%. Παράλληλα, η μετοχή της Hewlett Packard Enterprise εκτινάχθηκε κατά 23%, μετά τη δημοσίευση αισιόδοξων προβλέψεων για το τρέχον τρίμηνο και την αναβάθμιση των εκτιμήσεων για το σύνολο του έτους, ξεπερνώντας σημαντικά τις προσδοκίες της αγοράς. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη θετική έκπληξη κερδοφορίας της εταιρείας από το 2018.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η Marvell Technology, με κέρδη 25%, έπειτα από δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ότι η εταιρεία ημιαγωγών θα μπορούσε να εξελιχθεί στην επόμενη επιχείρηση με χρηματιστηριακή αξία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

«Όταν ένα υπολογιστικό πρόβλημα διασπάται σε πολλά μέρη και κατανέμεται σε ολόκληρο το κέντρο δεδομένων, αυτό που απαιτείται είναι η συνδεσιμότητα. Γι’ αυτό η Marvell είναι τόσο σημαντική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χουάνγκ.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα, με αιχμή του δόρατος τη Nvidia και τη γενικότερη αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο κλάδο έχει τροφοδοτήσει ισχυρά κέρδη στις μετοχικές αγορές τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Κέιτι Στόκτον, ιδρύτρια της Fairlead Strategies, εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις πως το ανοδικό ράλι των αγορών πλησιάζει στο τέλος του.

Όπως ανέφερε στο CNBC, ο S&P 500 έχει συμπληρώσει εννέα συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη θετική δυναμική της αγοράς σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί διαδοχικές τεχνικές διασπάσεις ανοδικών σχηματισμών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Dell.

«Οι ανοδικές αυτές κινήσεις είναι εξαιρετικά έντονες. Αυτό σημαίνει επίσης ότι συχνά ολοκληρώνονται με εξίσου θεαματικό τρόπο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα σήματα πώλησης από τους δείκτες υπεραγορασμένης ή υπερπουλημένης αγοράς που να υποδεικνύουν ότι η άνοδος έχει ολοκληρωθεί», τόνισε.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά από δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης σκοπεύουν να διακόψουν την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών.

Το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με το ιρανικό κράτος, μετέδωσε επίσης ότι η χώρα προτίθεται να προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «δεν θα υπάρξει διάλογος» έως ότου το Ισραήλ τερματίσει πλήρως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και τη Γάζα και αποχωρήσει από τις περιοχές που κατέχει στον Λίβανο.

Απαντώντας στις εξελίξεις αυτές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το CNBC ότι «δεν τον ενδιαφέρει καθόλου» εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν τερματιστούν. Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ότι είχε «μια πολύ παραγωγική συνομιλία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ σε άλλη ανάρτηση υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό».