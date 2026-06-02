Η-paramount-ζητά-την-έγκριση-της-ΕΕ-για-την-εξαγορά-της-warner-bros

Η Paramount Skydance Corp ζήτησε την έγκριση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Τρίτη.

Η προτεινόμενη εξαγορά ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα ενώσει δύο από τα πιο ανθεκτικά franchise της βιομηχανίας ψυχαγωγίας, αν και οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αστέρων του Χόλιγουντ, έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο θέσεις εργασίας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

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Η Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως αρμόδια για την επιβολή του ανταγωνισμού της ΕΕ, θα αποφασίσει έως τις 7 Ιουλίου εάν θα εγκρίνει τη συμφωνία με ή χωρίς διορθωτικά μέτρα ή εάν θα ξεκινήσει έρευνα πλήρους κλίμακας εάν έχει σοβαρές ανησυχίες.

Η Paramount είναι έτοιμη να εκποιήσει μικρά κανάλια, όπως οι παιδικές της μάρκες, για να αντιμετωπίσει τυχόν ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό, δήλωσαν πηγές στο Reuters τον Φεβρουάριο.

Οι αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ φαίνονται έτοιμες να εγκρίνουν τη συμφωνία μετά από μια δίωρη συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανέφερε η Semafor τον περασμένο μήνα.

- Reuters