Καρυστιανού για Τσίπρα: «Ξαναζεσταμένο φαγητό – Πολύ γκλάμουρ, πολύ περισσότερο θέαμα»

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στην παρουσίαση του νέου πολιτικού του φορέα άσκησε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, υποστηρίζοντας ότι η εκδήλωση είχε χαρακτήρα «θεάματος», ενώ χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «ξαναζεσταμένο φαγητό» και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή της για την αναφορά που έγινε κατά την εκδήλωση στο Θησείο σχετικά με τον μεγάλο αριθμό νέων κομμάτων, κάνοντας λόγο για προσβολή του δικαιώματος των πολιτών να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή.

Η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκε επίσης στην απόφασή της να πολιτευτεί, λέγοντας ότι αυτή ωρίμασε μετά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ περιέγραψε και τις προσωπικές σκέψεις που προηγήθηκαν της ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα.

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι η πρώτη «συζήτηση» που έκανε ήταν συμβολικά με την κόρη της, Μάρθη.

«Η αρχική συζήτηση έγινε με την κόρη μου, από πάνω, θεωρητική βέβαια, πνευματική. Έλεγα “Μάρθη, θα ακολουθήσω αυτό και θέλω να με βοηθήσεις και θέλω να μου δείξεις με έναν τρόπο να αισθανθώ ότι είναι σωστή απόφαση”», ανέφερε.

Όπως είπε, το επόμενο πρόσωπο με το οποίο συζήτησε την απόφασή της ήταν ο γιος της, ο οποίος αρχικά εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις και φόβους για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιζόταν η πολιτική της πρωτοβουλία.

«Μου είπε: Μαμά, σε κατηγορούν γι’ αυτό, θα πουν μετά ότι το έκανες γι’ αυτόν τον λόγο;», ανέφερε η κα. Καρυστιανού.

Αναφερόμενη στη σχέση της με την πολιτική, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι ήταν πολιτικοποιημένη από νεαρή ηλικία, χωρίς ωστόσο να αισθάνεται ότι την εκπροσωπεί κάποιο πολιτικό κόμμα.

Όπως είπε, η απογοήτευσή της από το πολιτικό σύστημα ήταν τέτοια ώστε για ένα διάστημα επέλεγε να μην συμμετέχει καν στις εκλογικές διαδικασίες.

«Δεν πήγαινα να ψηφίσω γιατί ήμουν απογοητευμένη. Δεν έβλεπα μία ελπίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η δημιουργία του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αποτελεί, κατά την άποψή της, μια νέα πολιτική πρόταση που μπορεί να εκφράσει πολίτες οι οποίοι αισθάνονται αποξενωμένοι από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.